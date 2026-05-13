Спорт

За месяц до старта ЧМ-2026 по футболу назван его бесспорный фаворит

Футбол Фаворит ЧМ-2026, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2026 15:21 Фото: Instagram/SEFUTBOL
11 июня за океаном на территории трех государств стартует очередной чемпионат мира по футболу, куда прибудут участники из 45-ти стран и три команды-хозяйки будущего турнира, сообщает Zakon.kz.

В преддверии предстоящего мундиаля агентство ESPN опубликовало рейтинг главных претендентов на победу, где на первой строчке стоит сборная Испании.

По мнению участников опроса, а таковых было 20 журналистов, "красная фурия", без всяких сомнений, метит на чемпионское звание.

Конкурентами действующих чемпионов Европы считаются Франция, Аргентина, Англия, Бразилия, Португалия, Германия, Нидерланды, Марокко и Норвегия.

В начале апреля аналогичную версию чемпионства Испании выдвинуло другое авторитетное издание Goal.

Не остался в стороне от прогнозов и суперкомпьютер Opta, который еще полгода назад поставил на первое место среди фаворитов Испанию.

ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

