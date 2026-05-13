Лучшая фигуристка планеты завершила карьеру и вышла замуж за сокурсника

Главная звезда мирового женского фигурного катания, четырехкратная чемпионка мира и призер двух Олимпийских игр, японка Каори Сакамото попрощалась с профессиональной карьерой, сообщает Zakon.kz.

Эту информацию рассказала сама 26-летняя фигуристка, которая собрала пресс-конференцию в своем родном городе Кобе.

"Пользуясь возможностью хочу сообщить, что на днях я вышла замуж. С мужем познакомилась в университете, он мой ровесник и полная моя противоположность, всегда спокойный и собранный, но при этом любит повеселиться. Мой супруг не занимается фигурным катанием". Каори Сакамото

О завершении карьеры фигуристка объявила еще год назад, но предупредила при этом, что еще один сезон покатается.

"Я никогда не заставляла себя улыбаться. Я улыбалась, потому что наслаждалась этими моментами. Плакала на турнирах или тренировках из-за неудовлетворенности собой, а таких моментов было много и в этом сезоне. Выражаю благодарность матери за многолетнюю поддержку. Планирую выступать в ледовых шоу и проводить занятия, чтобы больше людей познакомились с фигурным катанием. Хочу быть похожей на своего тренера Накано и помогать не только с техникой, но и с развитием характера". Каори Сакамото

Сакамото завершила карьеру после сезона-2025/26. На последней Олимпиаде в Турине она завоевала "серебро" в личном и командном турнирах.

А на ЧМ-2026 в Праге (Чехия) Каори стала победительницей в одиночном катании, тем самым положив в свою копилку четвертое "золото" мировых первенств.

Тогда с результатом в 238,28 балла она побила рекорд олимпийской чемпионки из России Алины Загитовой.

Тот пражский чемпионат мира также останется в памяти казахстанских болельщиков фигурного катания, где историческое "золото" нашей стране принес Михаил Шайдоров.