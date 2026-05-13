Сборная Швеции определилась с составом на ЧМ-2026 по футболу

Стала известна еще одна европейская сборная по футболу, которая назвала FIFA свой окончательный состав для поездки на ЧМ-2026. Этой сборной стала Швеция, в списке которой немало известных личностей из топ-лиг Европы, сообщает Zakon.kz.

"Тре Крунур" поедут на чемпионат мира в составе 26-ти футболистов. Главный тренер скандинавской дружины Грэм Поттер включил в свой список следующих игроков:

Вратари: Виктор Юханссон ("Сток Сити"), Кристоффер Нордфельдт (АИК) и Якоб Виделль-Сеттерстрем ("Дерби Каунти").

Защитники: Хьяльмар Экдаль ("Бернли"), Габриель Гудмундссон ("Лидс"), Исак Хин ("Аталанта"), Эмиль Хольм ("Ювентус"), Густаф Лагербильке ("Брага") и Виктор Линделеф ("Астон Вилла").

Полузащитники: Эрик Смит ("Санкт-Паули"), Карл Старфельт ("Сельта"), Эллиот Струд ("Мьелльбю"), Даниэль Свенссон ("Боруссия" Дортмунд), Таха Абди Али ("Мальме"), Ясин Айяри ("Брайтон"), Лукас Бергвалль ("Тоттенхэм"), Энтони Эланга ("Ньюкасл"), Йеспер Карлстрем ("Удинезе"), Беньямин Нюгрен ("Селтик"), Кен Сема ("Пафос"), Маттиас Сванберг ("Вольфсбург") и Бесфорт Зенели ("Эльфсборг").

Нападающие: Александр Бернхардссон ("Хольштайн Киль"), Виктор Дьокереш ("Арсенал"), Александер Исак ("Ливерпуль") и Густаф Нильссон ("Брюгге").

Несомненно, на предстоящем мундиале одной из главных звезд шведской сборной должен стать ее лидер и один из снайперов "Арсенала" Виктор Дьокереш.

Именно он 1 апреля забил победный мяч в ворота команды Польши в финале плей-офф квалификации ЧМ-2026.

