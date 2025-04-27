#Торговые войны
#Папа Римский
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
515.03
584.82
6.24
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Папа Римский
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
515.03
584.82
6.24
Все о теннисе

Свитолина прокомментировала победу над Рыбакиной

Теннис, спортсменка, ракетка, фото - Новости Zakon.kz от 28.04.2025 04:40 Фото: Instagram/lenarybakina/elisvitolina
Украинская теннисистка Элина Свитолина (18-я ракетка мира) поделилась эмоциями после победы над первой ракеткой Казахстана Еленой Рыбакиной в третьем круге турнира категории WTA 1000 в Мадриде (Испания), сообщает Zakon.kz.

Украинская спортсменка победила со счетом 6:3, 6:4. После победы Элина поблагодарила своего супруга Гаэля Монфиса (французский теннисист).

"Где я нахожу мотивацию? Чувствую, что мы с Гаэлем мотивируем друг друга. Он выиграл Окленд. Я выиграла на прошлой неделе в Руане. Мы пытаемся не отставать друг от друга", – поделилась успехом Свитолина стоя на корте.

В четвертом круге турнира в Мадриде Свитолина сыграет против представительницы Греции Марии Саккари.

Ранее мы сообщали, что представительница Казахстана и 11-я ракетка мира Елена Рыбакина 28 апреля завершила выступление на турнире WTA-1000 в Мадриде.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Рыбакина уступила Свитолиной в третьем круге турнира в Мадриде
Все о теннисе
01:00, 28 апреля 2025
Рыбакина уступила Свитолиной в третьем круге турнира в Мадриде
Александр Бублик обыграл в Мадриде действующего чемпиона "Мастерса" Андрея Рублева
Все о теннисе
16:07, 27 апреля 2025
Александр Бублик обыграл в Мадриде действующего чемпиона "Мастерса" Андрея Рублева
Рыбакина раскритиковала себя после триумфальной победы на "Мастерсе"
Все о теннисе
05:20, 26 апреля 2025
Рыбакина раскритиковала себя после триумфальной победы на "Мастерсе"
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: