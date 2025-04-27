Свитолина прокомментировала победу над Рыбакиной

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Украинская теннисистка Элина Свитолина (18-я ракетка мира) поделилась эмоциями после победы над первой ракеткой Казахстана Еленой Рыбакиной в третьем круге турнира категории WTA 1000 в Мадриде (Испания), сообщает Zakon.kz.

Украинская спортсменка победила со счетом 6:3, 6:4. После победы Элина поблагодарила своего супруга Гаэля Монфиса (французский теннисист).

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"Где я нахожу мотивацию? Чувствую, что мы с Гаэлем мотивируем друг друга. Он выиграл Окленд. Я выиграла на прошлой неделе в Руане. Мы пытаемся не отставать друг от друга", – поделилась успехом Свитолина стоя на корте.

В четвертом круге турнира в Мадриде Свитолина сыграет против представительницы Греции Марии Саккари.

Ранее мы сообщали, что представительница Казахстана и 11-я ракетка мира Елена Рыбакина 28 апреля завершила выступление на турнире WTA-1000 в Мадриде.