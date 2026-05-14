Казахстанская теннисистка ворвалась во второй круг турнира в Китае
Фото: ktf.kz
Казахстанка Сандугаш Кенжебаева победила на старте турнира ITF W15 в китайском Луане, сообщает Zakon.kz.
Как пишет sportarena.kz, в первом круге турнира казахстанка "поспорила" за победу с Дарьей Шубиной из Узбекистана. Встреча прошла со счетом 6:2, 6:4 в пользу Кенжебаевой.
В следующем круге Кенжебаева сыграет с Анной Ян (Китай).
Ранее сообщалось, что Рыбакина отдала победу в четвертьфинале "тысячника" в Риме. Казахстанка играла с десятой ракеткой мира украинской теннисисткой Элиной Свитолиной.
