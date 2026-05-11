Сеск Фабрегас впервые за 119 лет вывел "Комо" в зону еврокубков

Итальянский футбольный клуб "Комо", который был основан в 1907 году, через три месяца впервые дебютирует в еврокубках. Это стало известно накануне, после того команда Сеска Фабрегаса гарантировала себе место в первой шестерке турнирной таблицы Серии А, сообщает Zakon.kz.

Знаменитый в прошлом экс-хавбек "Арсенала", "Челси" и "Барселоны", а ныне главный тренер "Комо" 39-летний Фабрегас заработал для своих подопечных шанс в первый раз сыграть в одном из европейских клубных турнирах.

Команда Фабрегаса накануне обыграла "Верону" со счетом 1:0, в рамках 36-го тура итальянского чемпионата.

Это позволило "Комо" набрать 65 очков и сейчас они с шестого места гарантированно входят в зону еврокубков.

FOR THE FIRST TIME EVER: QUALIFIED FOR EUROPE!!!!!! pic.twitter.com/usssJsQsmj — Como1907 (@Como_1907) May 10, 2026

Ниже данной позиции команда Фабрегаса уже не спуститься, так как преследователи за два тура до окончания сезона не смогут догнать.

А вот "Комо" при очень удачном раскладе даже может побороться за медали Серии А. До "Ювентуса", который стоит на третьей строчке не хватает всего лишь три очка.

Таким образом клуб с 119-летней историей может получить путевку в один из трех турниров. Первые четыре дружины в итальянском первенстве выйдут в Лигу чемпионов УЕФА, пятое место в Лигу Европы, а шестая позиция попадает в Лигу конференций.

Напомним, что ранее "Интер" уже досрочно стали чемпионом страны в 21-ый раз в своей истории.