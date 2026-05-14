Спорт

Известен список хедлайнеров финала ЧМ-2026 по футболу

Футбол Хедлайнеры ЧМ-2026, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2026 15:55 Фото: Instagram/shakira
19 июля в США состоится финальный матч мирового первенства по футболу. Конечно же, организаторы на заключительный поединок предстоящего мундиаля готовят незабываемое шоу с участием мировых знаменитостей, сообщает Zakon.kz.

Организатором финального шоу ЧМ-2026 по футболу будет солист группы Coldplay – Крис Мартин. Британский музыкант уже официально объявил, что в перерыве решающего матча выступят Мадонна, Шакира и южнокорейская группа BTS.

Мартин подготовил видеоклип, где анонсировал хедлайнеров вместе с персонажами детского телешоу "Улица Сезам", включая героев из "Маппет-шоу" – Мисс Пигги и Животное.

Как известно, финал ЧМ-2026 по футболу пройдет 19 июля на арене "Метлайф Стэдиум" в Нью-Джерси (США).

За звание лучшей сборной мира в течение почти 40 дней будут спорить 48 команд со всех континентов нашей планеты.

А колумбийская поп-дива Шакира на будущем мундиале будет звучать ежедневно и на каждом матче, так как она споет официальную песню турнира.

