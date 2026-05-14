Известен список хедлайнеров финала ЧМ-2026 по футболу
Организатором финального шоу ЧМ-2026 по футболу будет солист группы Coldplay – Крис Мартин. Британский музыкант уже официально объявил, что в перерыве решающего матча выступят Мадонна, Шакира и южнокорейская группа BTS.
Мартин подготовил видеоклип, где анонсировал хедлайнеров вместе с персонажами детского телешоу "Улица Сезам", включая героев из "Маппет-шоу" – Мисс Пигги и Животное.
Madonna, Shakira and BTS will co-headline the first-ever FIFA World Cup™ Final Halftime Show at the New York New Jersey Stadium on July 19.— Coldplay (@coldplay) May 14, 2026
Curated by Coldplay's Chris Martin and produced by Global Citizen, the show will raise funds for the FIFA Global Citizen Education Fund,… pic.twitter.com/H2c2mc9q0b
Как известно, финал ЧМ-2026 по футболу пройдет 19 июля на арене "Метлайф Стэдиум" в Нью-Джерси (США).
За звание лучшей сборной мира в течение почти 40 дней будут спорить 48 команд со всех континентов нашей планеты.
А колумбийская поп-дива Шакира на будущем мундиале будет звучать ежедневно и на каждом матче, так как она споет официальную песню турнира.