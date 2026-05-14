Президент "Реала" бросил вызов конкурентам и объявил досрочные выборы

В свете последних скандалов с футболистами и различных слухов о тяжелой болезни главы мадридского "Реала" клуб объявил о проведении досрочных выборов президента, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба "сливочных", избирательная комиссия в соответствии с положениями статьи 38 устава клуба приняла решение о проведении выборов президента и Совета директоров.

Желающие баллотироваться на выборах смогут выдвинуть свои кандидатуры с 14 по 23 мая. Дата и место проведения выборов будут объявлены избирательной комиссией в случае выдвижения более чем одного кандидата.

Нынешний президент королевского клуба Флорентино Перес был переизбран год назад, и его полномочия длятся до 2029 года.

Однако на фоне последних скандалов и шумихи в прессе 79-летний функционер пошел на досрочные выборы, о чем анонсировали на днях.

Босс "Реала" 12 мая дал большую пресс-конференцию, где ответил на массу вопросов журналистов.