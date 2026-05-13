Президент "Реала" прервал молчание и ответил на наболевшие вопросы

Проблемы и скандалы, которые в последнее время охватили самый титулованный и популярный футбольный клуб мира – мадридский "Реал", достигли апогея настолько, что пришлось вмешаться знаковой фигуре команды – Флорентино Пересу, сообщает Zakon.kz.

Глава королевского клуба накануне собрал пресс-конференцию, где высказал свое мнение по негативным событиям, которые происходят вокруг него и клуба.

В частности, он отметил некоторые издания, желающие очернить лично его, не проверив всю достоверную информацию.

"Я не подам в отставку, но объявлю о выборах в "Реале". Наши результаты не самые лучшие, но в спорте не всегда выигрываешь. Обычно не высказываюсь, но говорят, что у меня неизлечимая стадия рака. Мое здоровье в полном порядке, я бы не смог работать в обоих местах, если бы здоровье не было идеальным. Если бы я обратился в онкоцентр, разве об этом не узнали бы по всему миру?" Флорентино Перес

Флорентино Перес переизбран главой "Реала" год назад и срок его полномочий длится до 2029 года. 79-летний испанский предприниматель особо остановился на последнем скандале с дракой двух футболистов.

"Это ужасно и стало достоянием общественности, я здесь уже 26 лет, и не проходило ни одного года, чтобы два игрока или четверо из них не подрались. Как это бывает в случае с молодыми людьми, ты ударил, тебя ударили в ответ, а потом вы снова дружите. "Реал" – самый сильный бренд в мире, клуб с величайшей репутацией. Почему журналисты хотят вредить нашему клубу с наибольшим количеством фанатов в мире? Он принадлежит всем и у него самый дорогой состав в мире. Хотят на мое место, пусть баллотируются". Флорентино Перес

Президент мадридской дружины также специально обратился к фан-зоне с просьбой прекратить освистывать игроков.

"Вы не должны критиковать своих игроков или освистывать их, должны поддерживать их. Но в клубе есть плохие люди, которых мы выявили, когда выгнали Ultras Sur. И тех, кто перепродает билеты. Сотрудничаем с полицией, следим за ультрас, которых не пускаем на стадион. Я получаю поздравления отовсюду, потому что ультрас не пускают на стадион, а те хотят от нас избавиться. Освистывать своих игроков – это все равно что освистывать своих собственных детей. Я делаю то, что лучше для клуба, и должен защищать его". Флорентино Перес

Между тем в прессе появилась информация, что главная звезда "Реала" Килиан Мбаппе на фоне критики фанатов не желает играть в матчах Ла Лиги.