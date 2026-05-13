#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
463.91
544.63
6.26
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
463.91
544.63
6.26
Спорт

Президент "Реала" прервал молчание и ответил на наболевшие вопросы

Футбол Пресс-конференция Реал, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2026 13:07 Фото: Instagram/ReaLmadrid
Проблемы и скандалы, которые в последнее время охватили самый титулованный и популярный футбольный клуб мира – мадридский "Реал", достигли апогея настолько, что пришлось вмешаться знаковой фигуре команды – Флорентино Пересу, сообщает Zakon.kz.

Глава королевского клуба накануне собрал пресс-конференцию, где высказал свое мнение по негативным событиям, которые происходят вокруг него и клуба.

В частности, он отметил некоторые издания, желающие очернить лично его, не проверив всю достоверную информацию.

"Я не подам в отставку, но объявлю о выборах в "Реале". Наши результаты не самые лучшие, но в спорте не всегда выигрываешь. Обычно не высказываюсь, но говорят, что у меня неизлечимая стадия рака. Мое здоровье в полном порядке, я бы не смог работать в обоих местах, если бы здоровье не было идеальным. Если бы я обратился в онкоцентр, разве об этом не узнали бы по всему миру?"Флорентино Перес

Флорентино Перес переизбран главой "Реала" год назад и срок его полномочий длится до 2029 года. 79-летний испанский предприниматель особо остановился на последнем скандале с дракой двух футболистов.

"Это ужасно и стало достоянием общественности, я здесь уже 26 лет, и не проходило ни одного года, чтобы два игрока или четверо из них не подрались. Как это бывает в случае с молодыми людьми, ты ударил, тебя ударили в ответ, а потом вы снова дружите. "Реал" – самый сильный бренд в мире, клуб с величайшей репутацией. Почему журналисты хотят вредить нашему клубу с наибольшим количеством фанатов в мире? Он принадлежит всем и у него самый дорогой состав в мире. Хотят на мое место, пусть баллотируются".Флорентино Перес

Президент мадридской дружины также специально обратился к фан-зоне с просьбой прекратить освистывать игроков.

"Вы не должны критиковать своих игроков или освистывать их, должны поддерживать их. Но в клубе есть плохие люди, которых мы выявили, когда выгнали Ultras Sur. И тех, кто перепродает билеты. Сотрудничаем с полицией, следим за ультрас, которых не пускаем на стадион. Я получаю поздравления отовсюду, потому что ультрас не пускают на стадион, а те хотят от нас избавиться. Освистывать своих игроков – это все равно что освистывать своих собственных детей. Я делаю то, что лучше для клуба, и должен защищать его". Флорентино Перес

Между тем в прессе появилась информация, что главная звезда "Реала" Килиан Мбаппе на фоне критики фанатов не желает играть в матчах Ла Лиги.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Футбол Президент Реала
16:49, 03 июня 2024
Президент "Реала" установил новый рекорд Лиги чемпионов
Футбол Критика Алонсо
12:40, 18 июля 2025
Президент "Реала" провел "разборки" и недоволен первым турниром Алонсо
Футбол Статистика Травм
16:01, 28 апреля 2026
Озвучена угрожающая статистика травм мадридского "Реала" за два сезона
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Состав РК на ЧА по таеквондо
14:03, Сегодня
Сильнейший состав отправляет Казахстана на чемпионат Азии по таеквондо в Монголии
Состав РК на Кубок вызова в Ташкенте
13:47, Сегодня
Без лидеров: обнародован состав Казахстана на Кубок вызова по спортивной гимнастике в Ташкенте
Обращение клубов КПЛ по судейству вызвало реакцию в России
13:24, Сегодня
Обращение клубов КПЛ по судейству вызвало реакцию в России
Astana Half Marathon 2026
13:05, Сегодня
Astana Half Marathon 2026: юбилейный пятый полумарафон соберет 7 000 участников из более чем 30 стран мира
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: