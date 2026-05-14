Казахстанские теннисисты завоевали "бронзу" на турнире в Турции

Представители команды Казахстана по настольному теннису Алан Курмангалиев и Зауреш Акашева стали призерами турнира WTT Feeder Istanbul в Стамбуле (Турция). Спортсмены заняли третье место в смешанном парном разряде, сообщает Zakon.kz.

В рамках соревнований теннисисты победили дуэты Хакана Исика/Озге Йылмаз (Турция) 3:2, Эдварда Ли/Мо Чжан (Канада) 3:0, Анастасиосиса Риниотиса/Элисавету Терпу (Греция) 3:1. Однако в матче за выход в финал уступили Чхве Дживуку/Ким Ынсо (Южная Корея) 1:3, завоевав "бронзу". Ранее сообщалось, что Астана впервые примет чемпионат мира по настольному теннису.

