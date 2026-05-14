Казахстанский теннисист пробился в топ-4 турнира в Индии

Фото: olympic.kz

Представитель команды Казахстана по теннису Григорий Ломакин одержал победу в четвертьфинале международного турнира в Бангалоре (Индия). Казахстанец вышел в полуфинал парного разряда, выступая в дуэте с Павлом Бар-Бирюковым (Россия), сообщает Zakon.kz.

Теннисисты в 1/4 оказались сильнее Джевана Недунчежиана (Индия) и Сергея Бетова (Россия). Встреча завершилась со счетом 4:6, 7:5, 10:8. За выход в финал Ломакину и Бар-Бирюкову будет противостоять пара Мукундр Сасикумар/Адиль Калианпур (Индия). Ранее сообщалось, что казахстанские теннисисты завоевали "бронзу" на турнире в Турции.

