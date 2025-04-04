Казахстанец Григорий Ломакин вышел в полуфинал турнира в Индии

Все о теннисе

В Бенгалуру (Индия) проходит турнир серии ITF М25. Казахстанский теннисист Григорий Ломакин в тандеме с Ником Чеппеллем (США) вышли в полуфинал парного разряда, сообщает Zakon.kz.

В 1/4 финала казахстанско-американский дуэт оказался сильнее пары Сай Картик Редди Ганта / Вишну Вардхан (Индия).

Матч продолжался 1 час 26 минут и завершился со счетом 4:6, 6:4, 10:8 в пользу Ломакина и Чеппелла.

В полуфинале Ломакин и Чеппелл сыграют против дуэта Ариан Шах / Каран Сингх (Индия).

В одиночном разряде Ломакин в 1/8 финала проиграл первому сеяному британцу Джею Кларку со счетом 4:6, 3:6.

Ранее другой казахстанский теннисист Дмитрий Попко пробился в четвертьфинал турнира в Мексике.