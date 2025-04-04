#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
501.57
554.34
5.98
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
501.57
554.34
5.98
Все о теннисе

Казахстанец Григорий Ломакин вышел в полуфинал турнира в Индии

Казахстанец Григорий Ломакин вышел в полуфинал турнира в Индии , фото - Новости Zakon.kz от 04.04.2025 12:18 Фото: ktf.kz
В Бенгалуру (Индия) проходит турнир серии ITF М25. Казахстанский теннисист Григорий Ломакин в тандеме с Ником Чеппеллем (США) вышли в полуфинал парного разряда, сообщает Zakon.kz.

В 1/4 финала казахстанско-американский дуэт оказался сильнее пары Сай Картик Редди Ганта / Вишну Вардхан (Индия).

Матч продолжался 1 час 26 минут и завершился со счетом 4:6, 6:4, 10:8 в пользу Ломакина и Чеппелла.

В полуфинале Ломакин и Чеппелл сыграют против дуэта Ариан Шах / Каран Сингх (Индия).

В одиночном разряде Ломакин в 1/8 финала проиграл первому сеяному британцу Джею Кларку со счетом 4:6, 3:6.

Ранее другой казахстанский теннисист Дмитрий Попко пробился в четвертьфинал турнира в Мексике.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Пахита Амири
Пахита Амири
Читайте также
Большой успех: сборная Казахстана с первого места вышла в четвертьфинал квалификации ЧМ до 14 лет
Все о теннисе
13:07, Сегодня
Большой успех: сборная Казахстана с первого места вышла в четвертьфинал квалификации ЧМ до 14 лет
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: