Шестой этап "Джиро д’Италия": лидерство захватил гонщик "Астаны"
Фото: Instagram/ballero94
На шестом этапе веломногодневки "Джиро д’Италия"-2026, который проходит по маршруту Пестум – Неаполь протяженностью 141 км, лидером по текущим данным является представитель "XDS Astana Team" Давиде Баллерини, сообщает Zakon.kz.
После завершения основной части дистанции итальянский гонщик казахстанской команды показал лучшее время – 3 часа 19 минут 30 секунд. Второе место на данный момент занимает Яспер Стюйвен из "Soudal Quick-Step", а тройку лидеров замыкает его партнер по команде Поль Манье.
Гонка продолжается. Участие в престижной многодневке также принимают семь гонщиков казахстанской команды "XDS Astana Team".
— Giro d'Italia (@giroditalia) May 14, 2026
Ранее сообщалось, что уругваец "Астаны" Сильва выиграл три номинации на одном этапе "Джиро-2026".
