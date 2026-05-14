#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+13°
$
474.04
555.01
6.45
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+13°
$
474.04
555.01
6.45
Спорт

Шестой этап "Джиро д’Италия": лидерство захватил гонщик "Астаны"

Баллерини выиграл шестой этап велогонки в Италии, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2026 22:48 Фото: Instagram/ballero94
На шестом этапе веломногодневки "Джиро д’Италия"-2026, который проходит по маршруту Пестум – Неаполь протяженностью 141 км, лидером по текущим данным является представитель "XDS Astana Team" Давиде Баллерини, сообщает Zakon.kz.

После завершения основной части дистанции итальянский гонщик казахстанской команды показал лучшее время – 3 часа 19 минут 30 секунд. Второе место на данный момент занимает Яспер Стюйвен из "Soudal Quick-Step", а тройку лидеров замыкает его партнер по команде Поль Манье.

Гонка продолжается. Участие в престижной многодневке также принимают семь гонщиков казахстанской команды "XDS Astana Team".

Ранее сообщалось, что уругваец "Астаны" Сильва выиграл три номинации на одном этапе "Джиро-2026".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Казахстанская велокоманда одержала победу
20:43, 09 мая 2026
Гонщики "Астаны" вошли в число лучших гранд-тура по дорогам Италии, Болгарии и Швейцарии
Велоспорт Астана Джиро
11:15, 29 мая 2023
Марк Кэвендиш из "Астаны" выиграл заключительный этап "Джиро д’Италия-2023"
Велоспорт Сход Джиро
12:56, 24 мая 2024
"Астана" лишилась половины своих гонщиков на финише "Джиро-2024"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: КХЛ
00:10, 15 мая 2026
Одноклубник Михайлиса и Орехова перешёл в "Чикаго Блэкхоукс"
Фото: UFC
23:34, 14 мая 2026
Хамзата Чимаева отстранили от боёв на полтора месяца: подробности
Фото: ХК &quot;Лада&quot;
23:05, 14 мая 2026
"Барыс" может остаться без соперника в КХЛ
Фото: КФФ
22:36, 14 мая 2026
Казахстанский нападающий продолжит карьеру в Испании
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: