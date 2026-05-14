Спорт

Анна Данилина остановилась в шаге от полуфинала в Риме

Анна Данилина завершила выступление на турнире, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2026 01:25 Фото: КФТ РК
Лучшая казахстанская теннисистка в парном разряде Анна Данилина завершила выступление на турнире категории WTA-1000 в Риме (Италия), сообщает Zakon.kz.

В четвертьфинале Данилина в дуэте с американкой Эйжей Мухаммад встретилась с российской парой Мирра Андреева/Диана Шнайдер.

Матч продолжался 1 час 31 минуту и завершился в трех сетах. Первый сет остался за казахстанско-американским дуэтом – 6:4, однако затем российские теннисистки сумели переломить ход встречи и выиграли две следующие партии – 6:3, 11:9.

Таким образом, Анна Данилина и Эйжа Мухаммад завершили выступление на турнире на стадии четвертьфинала.

Общий призовой фонд соревнований в Риме составляет 8 312 293 доллара. Победительницы парного турнира получат 368 630 евро призовых, а также 1000 рейтинговых очков WTA.

Ранее Елена Рыбакина показала дизайн экипировки к престижному турниру.

