#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+18°
$
474.04
555.01
6.45
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+18°
$
474.04
555.01
6.45
Спорт

На озере Иссык-Куль погиб 30-летний боец ММА, спасая девушку

ММА Трагедия Иссык-Куль, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2026 16:20 Фото: MMA KYRGYZSTAN
В Иссык-Кульской области (Кыргызстан) в результате несчастного случая умер боец смешанных единоборств Марат Жээналиев. Спортсмен помогал тонущей школьнице, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Turmush, изначально Марат Жээналиев числился пропавшим в одном из домов отдыха села Бактуу-Долоноту.

В ходе расследования полицейские вышли на след 30-летнего спортсмена. Стало известно, что четыре несовершеннолетние девушки купались в озере и внезапно возникшая волна начала тянуть под воду одну из них. Девушки стали звать на помощь, на крики отозвался Марат со своим товарищем, которые были неподалеку от берега.

В результате девушку удалось спасти, а вот парень ушел под воду. Его вскоре обнаружили сотрудники МЧС.

Похороны погибшего спортсмена прошли в селе Ак-Тал 14 мая.

По сведениям некоторых СМИ, Марат Жээналиев провел в шестиугольнике четыре боя, в двух из которых вышел победителем.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
На Иссык-Куле молния убила 250 овец
11:02, 08 июля 2024
250 овец убила молния на Иссык-Куле
ДТП в Кыргызстане
12:02, 29 ноября 2023
Грузовик с фейерверками взорвался на Иссык-Куле
Предложение о браке
07:15, 26 июня 2024
Боец ММА сделал предложение девушке и получил отказ
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Ирина Кузнецова
16:56, Сегодня
Кто из женщин выиграл Кубок Казахстана по борьбе в заключительный день
В столице Узбекистана проходят завершающие бои по боксу среди юниоров.
16:53, Сегодня
Казахстанский тяжеловес завоевал "золото" чемпионата Азии в Ташкенте
Казахстанский боксёр оказался круче узбекского в финале чемпионата Азии в Ташкенте
16:40, Сегодня
Казахстанский боксёр оказался круче узбекского в финале чемпионата Азии в Ташкенте
Ислам Сулейманоглы
16:04, Сегодня
Судейский разгром произошёл в бою Казахстан - Узбекистан за "золото" чемпионата Азии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: