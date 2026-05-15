На озере Иссык-Куль погиб 30-летний боец ММА, спасая девушку

В Иссык-Кульской области (Кыргызстан) в результате несчастного случая умер боец смешанных единоборств Марат Жээналиев. Спортсмен помогал тонущей школьнице, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Turmush, изначально Марат Жээналиев числился пропавшим в одном из домов отдыха села Бактуу-Долоноту.

В ходе расследования полицейские вышли на след 30-летнего спортсмена. Стало известно, что четыре несовершеннолетние девушки купались в озере и внезапно возникшая волна начала тянуть под воду одну из них. Девушки стали звать на помощь, на крики отозвался Марат со своим товарищем, которые были неподалеку от берега.

В результате девушку удалось спасти, а вот парень ушел под воду. Его вскоре обнаружили сотрудники МЧС.

Похороны погибшего спортсмена прошли в селе Ак-Тал 14 мая.

По сведениям некоторых СМИ, Марат Жээналиев провел в шестиугольнике четыре боя, в двух из которых вышел победителем.