#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
503.35
590.63
6.62
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
503.35
590.63
6.62
Туризм

Крупнейший горнолыжный курорт в Центральной Азии строят в горах Иссык-Куля

Иссык-Куль, Кыргызстан, горы, туризм, лыжи , фото - Новости Zakon.kz от 25.01.2026 00:03 Фото: pixabay
В Ак-Сууйском районе Иссык-Кульской области Кыргызстана реализуется масштабный проект горнолыжного комплекса "Ала-Тоо Резорт", который, как ожидается, сможет принимать до двух миллионов туристов в год, сообщает Zakon.kz.

На первом этапе строительства проект охватывает районы Жыргалан, Боз-Учук и Ак-Булак, пишет Sputnik Кыргызстан.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров ранее заявил, что "Ала-Тоо Резорт" станет круглогодичным курортом международного уровня. Благодаря сочетанию природного и искусственного снега комплекс сможет работать до семи месяцев в году.

По словам директора госпредприятия "Ала-Тоо Резорт" Жаркынбека Максутова, уже в декабре текущего года планируется ввести в эксплуатацию горнолыжную базу и шесть канатных дорог. Он также рассказал о сотрудничестве с российскими партнерами в рамках реализации проекта.

"У нас есть договор со всесезонным курортом „Манжерок" на Алтае. Российские специалисты помогают обучать водителей ратрак-техники, которая используется для подготовки трасс. В октябре мы направили на обучение десять человек, в феврале планируем отправить еще. Подобный проект в Кыргызстане реализуется впервые, и нам необходима помощь коллег", – отметил Максутов.

В рамках проекта планируется проложить около 250 километров лыжных трасс, построить этнодеревню, оздоровительные комплексы и гостиничную инфраструктуру. Уже сейчас "Ала-Тоо Резорт" привлекает внимание туристов: на территории комплекса прошел международный турнир по фрирайду с участием спортсменов из 20 стран.

По оценке руководства проекта, курорт будет востребован у туристов из России, Европы, Китая, Казахстана и других стран СНГ.

Ранее сообщалось, что казахстанские дома отдыха в Кыргызстане станут отелями.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Грузовик с фейерверками взорвался на Иссык-Куле
12:02, 29 ноября 2023
Грузовик с фейерверками взорвался на Иссык-Куле
250 овец убила молния на Иссык-Куле
11:02, 08 июля 2024
250 овец убила молния на Иссык-Куле
Казахстанцы попали в снежный плен на Иссык-Куле
11:59, 11 декабря 2023
Казахстанцы попали в снежный плен на Иссык-Куле
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: