Крупнейший горнолыжный курорт в Центральной Азии строят в горах Иссык-Куля

В Ак-Сууйском районе Иссык-Кульской области Кыргызстана реализуется масштабный проект горнолыжного комплекса "Ала-Тоо Резорт", который, как ожидается, сможет принимать до двух миллионов туристов в год, сообщает Zakon.kz.

На первом этапе строительства проект охватывает районы Жыргалан, Боз-Учук и Ак-Булак, пишет Sputnik Кыргызстан.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров ранее заявил, что "Ала-Тоо Резорт" станет круглогодичным курортом международного уровня. Благодаря сочетанию природного и искусственного снега комплекс сможет работать до семи месяцев в году.

По словам директора госпредприятия "Ала-Тоо Резорт" Жаркынбека Максутова, уже в декабре текущего года планируется ввести в эксплуатацию горнолыжную базу и шесть канатных дорог. Он также рассказал о сотрудничестве с российскими партнерами в рамках реализации проекта.

"У нас есть договор со всесезонным курортом „Манжерок" на Алтае. Российские специалисты помогают обучать водителей ратрак-техники, которая используется для подготовки трасс. В октябре мы направили на обучение десять человек, в феврале планируем отправить еще. Подобный проект в Кыргызстане реализуется впервые, и нам необходима помощь коллег", – отметил Максутов.

В рамках проекта планируется проложить около 250 километров лыжных трасс, построить этнодеревню, оздоровительные комплексы и гостиничную инфраструктуру. Уже сейчас "Ала-Тоо Резорт" привлекает внимание туристов: на территории комплекса прошел международный турнир по фрирайду с участием спортсменов из 20 стран.

По оценке руководства проекта, курорт будет востребован у туристов из России, Европы, Китая, Казахстана и других стран СНГ.

