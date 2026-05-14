14-летняя тяжелоатлетка установила сразу два рекорда на чемпионате Казахстана

Сейчас в Талдыкоргане идет чемпионат Казахстана по тяжелой атлетике. Снежана Кашкарова ярко заявляет о себе в казахстанской тяжелой атлетике, несмотря на юный возраст, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, 14-летняя спортсменка из Текели успешно выступила на чемпионате Казахстана среди взрослых, который прошел в Талдыкоргане, и установила новые национальные рекорды в весовой категории до 58 кг.

В упражнении "толчок" Кашкарова подняла 115 кг, а в сумме двоеборья показала результат 203 кг.

Эти показатели позволили ей обновить рекорды страны и подтвердить статус одной из самых перспективных спортсменок Казахстана.

