Спорт

Экс-соперник сборной Казахстана назвал свой состав на ЧМ-2026 по футболу

Футбол Состав Бельгии, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2026 09:00
Сборная Бельгии по футболу, которая недавно играла с казахстанской командой в отборочном цикле, объявила свой список игроков, которых повезет на ЧМ-2026, сообщает Zakon.kz.

Накануне главный тренер "красных дьяволов" Руди Гарсия опубликовал список из 26-ти футболистов, которых возьмет с собой на предстоящий мундиаль.

Вратари: Тибо Куртуа ("Реал"), Сенне Ламменс ("Манчестер Юнайтед") и Майк Пендерс ("Страсбур").

Защитники: Тимоти Кастань ("Фулхэм"), Зено Дебаст ("Спортинг"), Максим де Кейпер ("Брайтон"), Кони де Винтер ("Милан"), Брандон Мехеле ("Брюгге"), Тома Менье ("Лилль"), Натан Нгой ("Лилль"), Хоакин Сейс ("Брюгге") и Артюр Теате ("Айнтрахт").

Полузащитники: Кевин де Брюйне ("Наполи"), Амаду Онана ("Астон Вилла"), Николас Раскин ("Рейнджерс"), Юри Тилеманс ("Астон Вилла"), Ханс Ванакен ("Брюгге") и Аксель Витцель ("Жирона").

Нападающие: Шарль де Кетеларе ("Аталанта"), Жереми Доку ("Манчестер Сити"), Матиас Фернандес Пардо ("Лилль"), Ромелу Лукаку ("Наполи"), Доди Лукебакио ("Бенфика"), Диегу Морейра ("Страсбур"), Алексис Салемакерс ("Милан") и Леандро Троссард ("Арсенал").

Сборная Бельгии на ЧМ-2026 сыграет в группе G с командами Египта, Ирана и Новой Зеландией.

Напомним, что подопечные Гарсии выиграли квалификационный раунд, играя в одной подгруппе со сборной Казахстана.

И в одном из этих матчей наши футболисты сумели отобрать очки у бельгийцев в Астане.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
