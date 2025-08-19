#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
540
630.72
6.72
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
540
630.72
6.72
Спорт

Объявлен предварительный состав сборной Казахстана по футболу на отборочные матчи ЧМ-2026

Футбол Список Отбор ЧМ-2026, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2025 17:26 Фото: Instagram/kff_team
Наставник сборной Казахстана по футболу Али Алиев назвал расширенный список игроков, кто вызван на ближайшие отборочные поединки мирового первенства 2026 года против Уэльса (4 сентября) и Бельгии (7 сентября), сообщает Zakon.kz.

Помимо опытных футболистов, которые уже давно зарекомендовали себя, в списке из 36 игроков есть и новые лица, передает пресс-служба KФФ.

  • Голкиперы: Мухаммеджан Сейсен ("Астана"), Александр Заруцкий ("Кайрат"), Бекхан Шайзада ("Ордабасы") и Кажымукан Толепберген ("Окжетпес").
  • Защитники: Алибек Касым ("Актобе"), Ян Вороговский и Марат Быстров (оба "Астана"), Нуралы Алип ("Зенит"), Роман Асранкулов, Александр Зуев и Наурызбек Жагоров (все "Тобол"), Еркин Тапалов ("Кайрат"), Сергей Малый, Улар Жаксыбаев и Султанбек Астанов (все "Ордабасы"), Адильбек Жумаханов ("Елимай"), Арсен Аширбек ("Окжетпес").
  • Полузащитники: Ислам Чесноков ("Тобол"), Бактиер Зайнутдинов ("Динамо-Москва"), Рамазан Оразов, Алмас Тюлюбай и Галымжан Кенжебек (все "Елимай"), Даурен Жумат и Серикжан Мужиков (оба "Окжетпес"), Исламбек Куат и Динмухамед Караман (оба "Женис"), Георгий Жуков ("Актобе"), Муроджон Халматов и Эльхан Астанов (оба "Ордабасы"), Дамир Касабулат ("Кайрат").
  • Форварды: Оралхан Омиртаев ("Актобе"), Максим Самородов ("Ахмат"), Айбар Жаксылыков ("Кайсар"), Дастан Сатпаев ("Кайрат"), Алияр Мухамед ("Окжетпес") и Иван Свиридов ("Елимай").

Окончательный состав всех игроков будет определен после завершения учебно-тренировочного сбора, который стартует 29 августа в Астане.

Сборная Казахстана в рамках отборочного цикла к ЧМ-2026 проведет две встречи: 4 сентября дома сыграет против Уэльса, затем 7 сентября в гостях будет противостоять Бельгии.

На данный час казахстанские футболисты занимают предпоследнее четвертое место в подгруппе J квалификационного турнира на мундиаль 2026 года.

9 июня команда Алиева в Астане проиграла Северной Македонии со счетом 0:1.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Звездный новичок "Барселоны" верит в грандиозный успех каталонской команды
Спорт
16:07, Сегодня
Звездный новичок "Барселоны" верит в грандиозный успех каталонской команды
Тимур Турлов вложит более 18,5 миллиарда тенге в детско-юношеский футбол Карагандинской области
Спорт
14:58, Сегодня
Тимур Турлов вложит более 18,5 миллиарда тенге в детско-юношеский футбол Карагандинской области
Сатпаев опробовал базу "Селтика" перед матчем в Лиге чемпионов
Спорт
14:44, Сегодня
Сатпаев опробовал базу "Селтика" перед матчем в Лиге чемпионов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: