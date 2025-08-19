Объявлен предварительный состав сборной Казахстана по футболу на отборочные матчи ЧМ-2026

Наставник сборной Казахстана по футболу Али Алиев назвал расширенный список игроков, кто вызван на ближайшие отборочные поединки мирового первенства 2026 года против Уэльса (4 сентября) и Бельгии (7 сентября), сообщает Zakon.kz.

Помимо опытных футболистов, которые уже давно зарекомендовали себя, в списке из 36 игроков есть и новые лица, передает пресс-служба KФФ.

Мухаммеджан Сейсен ("Астана"), Александр Заруцкий ("Кайрат"), Бекхан Шайзада ("Ордабасы") и Кажымукан Толепберген ("Окжетпес"). Защитники: Алибек Касым ("Актобе"), Ян Вороговский и Марат Быстров (оба "Астана"), Нуралы Алип ("Зенит"), Роман Асранкулов, Александр Зуев и Наурызбек Жагоров (все "Тобол"), Еркин Тапалов ("Кайрат"), Сергей Малый, Улар Жаксыбаев и Султанбек Астанов (все "Ордабасы"), Адильбек Жумаханов ("Елимай"), Арсен Аширбек ("Окжетпес").

Ислам Чесноков ("Тобол"), Бактиер Зайнутдинов ("Динамо-Москва"), Рамазан Оразов, Алмас Тюлюбай и Галымжан Кенжебек (все "Елимай"), Даурен Жумат и Серикжан Мужиков (оба "Окжетпес"), Исламбек Куат и Динмухамед Караман (оба "Женис"), Георгий Жуков ("Актобе"), Муроджон Халматов и Эльхан Астанов (оба "Ордабасы"), Дамир Касабулат ("Кайрат"). Форварды: Оралхан Омиртаев ("Актобе"), Максим Самородов ("Ахмат"), Айбар Жаксылыков ("Кайсар"), Дастан Сатпаев ("Кайрат"), Алияр Мухамед ("Окжетпес") и Иван Свиридов ("Елимай").

Окончательный состав всех игроков будет определен после завершения учебно-тренировочного сбора, который стартует 29 августа в Астане.

Сборная Казахстана в рамках отборочного цикла к ЧМ-2026 проведет две встречи: 4 сентября дома сыграет против Уэльса, затем 7 сентября в гостях будет противостоять Бельгии.

На данный час казахстанские футболисты занимают предпоследнее четвертое место в подгруппе J квалификационного турнира на мундиаль 2026 года.

9 июня команда Алиева в Астане проиграла Северной Македонии со счетом 0:1.