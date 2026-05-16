Спорт

"Селтик" обыграл "Хартс" Чеснокова и в 56-й раз стал чемпионом Шотландии

Футбол Селтик Чемпион, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2026 19:40 Фото: Instagram/heartofmidlothianfc
16 мая 2026 года завершился чемпионат Шотландии по футболу. В заключительном "золотом" матче легендарный "Селтик" принимал на своей арене "Хартс", за который выступает казахстанец Ислам Чесноков, сообщает Zakon.kz.

Хозяева поля только за минуту до финального свистка сумели вырвать победу у клуба из Эдинбурга и выиграть чемпионат страны пятый сезон подряд.

А всего "Селтик" в своей истории в рекордный 56-й раз становится чемпионом своей страны.

По ходу матча команды обменялись голами еще в первом тайме, и счет 1:1 держался до 89-й минуты, когда победный гол забил японский форвард Дайдзен Маэда.

А уже в добавленное арбитром время футболисты "Селтика" еще раз поразили пустые ворота гостей.

В итоге поединок заключительного, 38-го тура чемпионата Шотландии завершился со счетом 3:1. Что касается "Хартса", то команда Ислама Чеснокова достойно завершила турнир, завоевав серебряные медали, а "бронза" досталась клубу "Рейнджерс".

Сам же полузащитник сборной Казахстана вышел на поле на 68-й минуте встречи и создал один опасный момент у ворот "Селтика".

Благодаря второму месту в итоговой турнирной таблице клуб Чеснокова через три месяца стартует в одном из еврокубков.

Что касается самого Ислама, то он в дебютный сезон выступления в чемпионате Шотландии сразу же завоевал "серебро".

Между тем накануне тренер сборной Португалии высказался о вопросе вызова 41-летнего Роналду на ЧМ-2026.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Чемпион мира Ризабек Айтмухан завоевал "золото" на Кубке Казахстана
20:00, Сегодня
Чемпион мира Ризабек Айтмухан завоевал "золото" на Кубке Казахстана
Нуркожа Кайпанов стал победителем Кубка Казахстана по вольной борьбе
19:38, Сегодня
Нуркожа Кайпанов стал победителем Кубка Казахстана по вольной борьбе
Синнер вышел в финал "Мастерса" в Риме, победив чемпиона Almaty Open
19:22, Сегодня
Синнер вышел в финал "Мастерса" в Риме, победив чемпиона Almaty Open
Один гол решил исход матча между "Окжетпесом" и "Астаной" в КПЛ
18:55, Сегодня
Один гол решил исход матча между "Окжетпесом" и "Астаной" в КПЛ
