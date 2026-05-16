"Селтик" обыграл "Хартс" Чеснокова и в 56-й раз стал чемпионом Шотландии

16 мая 2026 года завершился чемпионат Шотландии по футболу. В заключительном "золотом" матче легендарный "Селтик" принимал на своей арене "Хартс", за который выступает казахстанец Ислам Чесноков, сообщает Zakon.kz.

Хозяева поля только за минуту до финального свистка сумели вырвать победу у клуба из Эдинбурга и выиграть чемпионат страны пятый сезон подряд.

А всего "Селтик" в своей истории в рекордный 56-й раз становится чемпионом своей страны.

По ходу матча команды обменялись голами еще в первом тайме, и счет 1:1 держался до 89-й минуты, когда победный гол забил японский форвард Дайдзен Маэда.

А уже в добавленное арбитром время футболисты "Селтика" еще раз поразили пустые ворота гостей.

В итоге поединок заключительного, 38-го тура чемпионата Шотландии завершился со счетом 3:1. Что касается "Хартса", то команда Ислама Чеснокова достойно завершила турнир, завоевав серебряные медали, а "бронза" досталась клубу "Рейнджерс".

Сам же полузащитник сборной Казахстана вышел на поле на 68-й минуте встречи и создал один опасный момент у ворот "Селтика".

Благодаря второму месту в итоговой турнирной таблице клуб Чеснокова через три месяца стартует в одном из еврокубков.

Что касается самого Ислама, то он в дебютный сезон выступления в чемпионате Шотландии сразу же завоевал "серебро".

Между тем накануне тренер сборной Португалии высказался о вопросе вызова 41-летнего Роналду на ЧМ-2026.