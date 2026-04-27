Ислам Чесноков стал на шаг ближе к званию чемпиона Шотландии по футболу

В минувшие выходные прошли матчи 34-го тура чемпионата Шотландии по футболу, где очень важную победу с волевым характером одержала команда "Хартс". Майку этого клуба носит казахстанский полузащитник Ислам Чесноков, сообщает Zakon.kz.

Для клуба Чеснокова это был первый поединок из чемпионской серии плей-офф, где шесть команд в отдельном турнире разыгрывают титул и медали шотландского первенства.

И первый же матч из пяти запланированных "Хартс" проводил в гостях против "Хиберниана" и в нелегкой борьбе сумел переиграть соперника.

При этом хозяева вели по ходу встречи (1:0), однако их дисциплина сыграла с ними злую шутку: два футболиста Hibs были удалены, и во втором тайме подопечные Дерека Макиннеса достигли своей цели.

Сначала Уоррен О’Хара восстановил равновесие, а за четыре минуты до финального свистка Блэр Спиттал вырвал победу – 2:1.

Что касается экс-игрока "Тобола" Ислама Чеснокова, то он весь матч просидел на скамейке запасных и вышел на поле только в добавленные три минуты, заменив своего напарника Клаудио Брага.

В итоге "Хартс" добился очень ценной победы в чемпионской гонке, набрав 73 очка, и по-прежнему стоит на первой строчке турнирной таблицы.

Главные конкуренты "Селтик" (70) и "Рейнджерс" (69) идут немного позади. 4 мая команда Чеснокова примет дома "Рейнджерс", а "Селтик" поедет к "Хиберниану" (3 мая).

