Спорт

Тренер сборной Португалии высказался о вопросе вызова 41-летнего Роналду

Футбол Комент Тренера, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2026 15:10
19 мая один из соискателей медалей предстоящего чемпионата мира по футболу, сборная Португалии, должен определиться с окончательным составом на будущий турнир. Роберто Мартинес объявит список из 26-ти человек, которые представят страну на масштабных соревнованиях, сообщает Zakon.kz.

Бельгийский специалист сейчас подводит последние штрихи перед анонсированием этой новости. В козыре главного тренера сборной Португалии, скорее всего, будет самый возрастной игрок ЧМ-2026 и главный снайпер мирового футбола Криштиану Роналду (41 год).

Чтобы не ошибиться в своих догадках и мыслях, Мартинес на днях специально ездил в Саудовскую Аравию посмотреть уровень игры 41-летнего форварда, а также проверить способности других португальских легионеров в чемпионате этой страны.

"Криштиану по-прежнему испытывает огромное желание побеждать. Не вижу никаких признаков того, что его уровень снизился с тех пор, как он уехал туда. Играет исключительно хорошо и доказал свою важность для сборной. Его страсть к победе сохраняется даже после всех его успехов и достижений, эта жажда победы весьма примечательна". Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес

Признавая высокий статус Роналду, бельгиец с другой стороны подчеркнул, что форвард должен соответствовать высоким стандартам, ожидаемым от каждого члена команды.

"Высоких достижений недостаточно, чтобы гарантировать место в сборной. Необходимо также вносить вклад в успех команды. Хотя он является капитаном и добился беспрецедентных успехов, демонстрирующих его исключительный талант, на нем лежат те же обязанности, что и на любом другом игроке". Роберто Мартинес

В случае попадания в состав своей сборной Роналду примет участие в историческом шестом финальном этапе чемпионата мира с момента своего дебюта в этом турнире 20 лет назад.

Португалия начнет свою североамериканскую кампанию 17 июня матчем против ДР Конго в Хьюстоне. Затем европейских бразильцев ждут матчи против Узбекистана и Колумбии.

Сам же Криштиану со своей командой "Аль-Наср" позавчера ночью упустили "золото" саудовской Суперлиги.

Куандык Шынасилов
