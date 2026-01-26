#Казахстан в сравнении
Спорт

"Хартс" без Ислама Чеснокова ушел от поражения в битве с "Селтиком"

Футбол Ничья Селтик, фото - Новости Zakon.kz от 26.01.2026 12:49 Фото: Instagram/heartofmidlothianfc
Вечером 25 января в рамках игр чемпионата Шотландии по футболу прошло сражение лидеров турнирной таблицы, где "Хартс" казахстанца Ислама Чеснокова принимал у себя дома легендарный "Селтик", сообщает Zakon.kz.

Это был очень важный поединок в турнирном плане, и обе команды выложились на все 100 процентов, что обернулось боевой ничьей – 2:2.

Казахстанские болельщики "Хартса", майку которого с недавних пор надевает экс-игрок "Тобола" Ислам Чесноков, не смогли увидеть своего любимца на поле в матче с "Селтиком".

По словам главного тренера клуба из Эдинбурга Дерека Макиннеса, наш полузащитник получил две недели адаптации к играм местного чемпионата и мы сможем увидеть его снова после 7 февраля.

Что касается прошедшей встречи, то здесь хозяева поля два раза отыгрывались, уступая по ходу игры. Счет был открыт уже на 7-й минуте, когда точно пробил штрафной удар Бенджамин Нюгрен. "Хартс" восстановил равновесие сразу после перерыва благодаря голу Стюарта Финдли.

Спустя время Ян Хён Чжун снова вывел вперед "Селтик". Но за три минуты до конца основного времени матча хозяев от неудачи спас Клаудио Брага.

Возвращаясь к теме Чеснокова, напомним, что он официально дебютировал за "темно-бордовых" 17 января в рамках Кубка Шотландии против "Фалкирка".

Тогда Ислам вышел на замену и заработал пенальти, однако его команда все же проиграла тот поединок.

Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Ошибка в тексте: