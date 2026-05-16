"Большая честь для нас": Геннадия Головкина эмоционально встретили в Сербии

Президент Национального олимпийского комитета Казахстана и международной организации World Boxing Геннадий Головкин прибыл в Сербию. Он стал специальным гостем 63-го международного турнира "Белградский победитель" (Belgrade Winner), передает Zakon.kz.

Об этом 16 мая 2026 года сообщили в пресс-службе Федерации бокса Сербии. Кадры теплой встречи именитого казахстанца с главой Сербской федерации бокса Ненадом Боровчанином появились в официальном Instagram-аккаунте спортивной организации.

На опубликованном видео видно, как тепло и радушно принимают Головкина в Белграде. Руководитель сербского бокса не скрывал своих эмоций.

"Мы рады видеть такого чемпиона, человека, президента. Мне очень, очень приятно. И это большая честь для всех нас, особенно для бокса, для молодежи", – подчеркнул в своей приветственной речи Ненад Боровчанин.

В публикации профильной федерации также отмечается, что визит Геннадия Головкина приурочен к престижному международному турниру "Белградский победитель".

Данные соревнования обладают богатой историей, многолетними спортивными традициями и имеют исключительно высокий авторитет на мировой арене, ежегодно собирая сильнейших мастеров кожаной перчатки.

