"Легенда и пример для всех": чемпион Паралимпиады ответил на обращение Головкина

Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Казахстана Геннадий Головкин обратился к спортсмену Ерболу Хамитову – чемпиону Паралимпийских игр в Милане, сообщает Zakon.kz.

Сегодня, 16 марта 2026 года, Головкин опубликовал в своем Instagram фотографии с Хамитовым, под которыми написал:

"Поздравляю Ербола Хамитова с золотой медалью Паралимпийских игр-2026! Мощное выступление. Золотая медаль в пара биатлоне и бронзовая в пара лыжных гонках на этих играх – результат огромного труда, характера и силы духа".

Глава НОК подчеркнул, что искренне рад за Ербола.

"Гордимся", – заключил Головкин.

Ответа от Хамитова долго ждать не пришлось.

"Рахмет, Геннадий Геннадьевич. Вы же говорили тогда слова напутствия у президента. Огромное спасибо вам. Вы – легенда и пример для всех", – написал в комментариях чемпион Паралимпиады.

К поздравлениям присоединились и подписчики Головкина:

"Легенды".

"Наши герои".

"Вы оба – красавчики".

"Поздравляю! Гордимся!"

"Паралимпийцы – это люди со сверхспособностями!"

"Геннадий, вы – истинный сын нашего народа! С вами рядом все наши спортсмены ярко и по-особенному светятся!"

13 марта 2026 года казахстанский спортсмен Ербол Хамитов завоевал "золото" Паралимпиады на дистанции 4,5 км по пара биатлону сидя. С исторической золотой медалью паралимпийца поздравили президент Касым-Жомарт Токаев, а также чемпион Олимпиады-2026 фигурист Михаил Шайдоров.