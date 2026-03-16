Спорт

"Легенда и пример для всех": чемпион Паралимпиады ответил на обращение Головкина

Ербол Хамитов, Геннадий Головкин, фото - Новости Zakon.kz от 16.03.2026 13:50 Фото: Instagram/gggboxing
Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Казахстана Геннадий Головкин обратился к спортсмену Ерболу Хамитову – чемпиону Паралимпийских игр в Милане, сообщает Zakon.kz.

Сегодня, 16 марта 2026 года, Головкин опубликовал в своем Instagram фотографии с Хамитовым, под которыми написал:

"Поздравляю Ербола Хамитова с золотой медалью Паралимпийских игр-2026! Мощное выступление. Золотая медаль в пара биатлоне и бронзовая в пара лыжных гонках на этих играх – результат огромного труда, характера и силы духа".

Глава НОК подчеркнул, что искренне рад за Ербола.

"Гордимся", – заключил Головкин.

Ответа от Хамитова долго ждать не пришлось.

"Рахмет, Геннадий Геннадьевич. Вы же говорили тогда слова напутствия у президента. Огромное спасибо вам. Вы – легенда и пример для всех", – написал в комментариях чемпион Паралимпиады.

К поздравлениям присоединились и подписчики Головкина:

  • "Легенды".
  • "Наши герои".
  • "Вы оба – красавчики".
  • "Поздравляю! Гордимся!"
  • "Паралимпийцы – это люди со сверхспособностями!"
  • "Геннадий, вы – истинный сын нашего народа! С вами рядом все наши спортсмены ярко и по-особенному светятся!"

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 16.03.2026 13:50
Как бывший грэпплер Ербол Хамитов дошел до медалей Паралимпиады и какую премию получит

13 марта 2026 года казахстанский спортсмен Ербол Хамитов завоевал "золото" Паралимпиады на дистанции 4,5 км по пара биатлону сидя. С исторической золотой медалью паралимпийца поздравили президент Касым-Жомарт Токаев, а также чемпион Олимпиады-2026 фигурист Михаил Шайдоров.

Михаил Шайдоров обратился к чемпиону Паралимпиады Ерболу Хамитову
"Ошибаться нельзя": Головкин встретился с Шайдоровым перед битвой за медаль Олимпиады
Головкин и Шайдоров подарили цветы Софье Самоделкиной
Необычный финал турнира в Тунисе сыграла надежда казахстанского тенниса
Назвавший казахов "родными" россиянин готов подраться с Арманом Царукяном
Рыбакина узнала свой путь к титулу "Мастерса" в США, организаторы которого "обидели" Елену
Названы ошибки бегунов, которые могут привести к обезвоживанию
