"Легенда и пример для всех": чемпион Паралимпиады ответил на обращение Головкина
Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Казахстана Геннадий Головкин обратился к спортсмену Ерболу Хамитову – чемпиону Паралимпийских игр в Милане, сообщает Zakon.kz.
Сегодня, 16 марта 2026 года, Головкин опубликовал в своем Instagram фотографии с Хамитовым, под которыми написал:
"Поздравляю Ербола Хамитова с золотой медалью Паралимпийских игр-2026! Мощное выступление. Золотая медаль в пара биатлоне и бронзовая в пара лыжных гонках на этих играх – результат огромного труда, характера и силы духа".
Глава НОК подчеркнул, что искренне рад за Ербола.
"Гордимся", – заключил Головкин.
Ответа от Хамитова долго ждать не пришлось.
"Рахмет, Геннадий Геннадьевич. Вы же говорили тогда слова напутствия у президента. Огромное спасибо вам. Вы – легенда и пример для всех", – написал в комментариях чемпион Паралимпиады.
К поздравлениям присоединились и подписчики Головкина:
- "Легенды".
- "Наши герои".
- "Вы оба – красавчики".
- "Поздравляю! Гордимся!"
- "Паралимпийцы – это люди со сверхспособностями!"
- "Геннадий, вы – истинный сын нашего народа! С вами рядом все наши спортсмены ярко и по-особенному светятся!"
13 марта 2026 года казахстанский спортсмен Ербол Хамитов завоевал "золото" Паралимпиады на дистанции 4,5 км по пара биатлону сидя. С исторической золотой медалью паралимпийца поздравили президент Касым-Жомарт Токаев, а также чемпион Олимпиады-2026 фигурист Михаил Шайдоров.
