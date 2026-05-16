Гол-красавец Антуана Семеньо подарил "Ман Сити" Кубок Англии-2026

16 мая 2026 года на легендарной арене "Уэмбли" состоялся финальный поединок Кубка Англии по футболу, где "Манчестер Сити" обыграл "Челси" со счетом 1:0 и завоевал почетный трофей, сообщает Zakon.kz.

Героем решающей встречи стал ганский вингер "горожан" Антуан Семеньо, который на 72-й минуте забил гол пяткой после передачи лидера своей команды Эрлинга Холанда.

Тем самым "Манчестер Сити" стал победителем Кубка Англии нынешнего сезона, завоевав этот трофей восьмой раз в своей истории.

Подопечные Хосепа Гвардиолы по количеству побед в турнире сравнялись с "Челси", "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем".

А больше всех Кубок страны доставался "Манчестер Юнайтед" (13) и "Арсеналу" (14).

Таким образом, "Сити" выиграл уже второй титул в этом сезоне: ранее клуб завоевал Кубок лиги, обыграв в финале "Арсенал" со счетом 2:0.

Теперь команде Гвардиолы светит еще один титул – "золото" в АПЛ, но там за два тура до окончания сезона стоит серьезный конкурент в лице "канониров".