Гол-красавец Антуана Семеньо подарил "Ман Сити" Кубок Англии-2026
Героем решающей встречи стал ганский вингер "горожан" Антуан Семеньо, который на 72-й минуте забил гол пяткой после передачи лидера своей команды Эрлинга Холанда.
Тем самым "Манчестер Сити" стал победителем Кубка Англии нынешнего сезона, завоевав этот трофей восьмой раз в своей истории.
Подопечные Хосепа Гвардиолы по количеству побед в турнире сравнялись с "Челси", "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем".
А больше всех Кубок страны доставался "Манчестер Юнайтед" (13) и "Арсеналу" (14).
Таким образом, "Сити" выиграл уже второй титул в этом сезоне: ранее клуб завоевал Кубок лиги, обыграв в финале "Арсенал" со счетом 2:0.
Теперь команде Гвардиолы светит еще один титул – "золото" в АПЛ, но там за два тура до окончания сезона стоит серьезный конкурент в лице "канониров".