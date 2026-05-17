Спорт

Муж Свитолиной трогательно поздравил ее с победой в Риме

Элина Свитолина победила на турнире в Риме, фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2026 08:41 Фото: Instagram/iamgaelmonfils
Супруг украинской спортсменки Элины Свитолиной французский теннисист Гаэль Монфис обратился к ней после титула "Мастерса" в Риме, сообщает Zakon.kz.

Часами ранее Элина Свитолина обыграла американку Кори Гауфф (6:4, 5:7 (3:7), 6:2). Свое послание 39-летний Гаэль Монфис разместил в соцсетях.

"Восемь лет. Восемь лет, чтобы вернуться на вершину "Мастерса". Какой сезон, какая неделя, какая спортсменка! Но прежде всего – какая женщина! Невероятная мама для Скай, исключительная атлетка, неповторимая душа. Я так горжусь тобой, любовь моя. Твоей силой, твоим спокойствием – всем, что ты несешь в себе тихо, день за днем. Ты вдохновляешь меня каждый день. Наслаждайся этим моментом, впитывай всё без остатка. Ты заслуживаешь каждой секунды этого счастья. Я люблю тебя", – написал Монфис.
Элина Свитолина победила на турнире в Риме, фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2026 08:41

Фото: Instagram/iamgaelmonfils

В полуфинале Свитолина обыграла третью ракетку мира Игу Швёнтек за 2 часа 16 минут.

