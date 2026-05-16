Свитолина одолела Рыбакину, Швёнтек, Гауфф и победила в Риме
Фото: j48tennis
Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина расправилась с топовыми теннисистками мира и стала победительницей турнира категории WTA 1000 в Риме, сообщает Zakon.kz.
В финале 31-летняя Свитолина обыграла четвертую ракетку мира американку Кори Гауфф со счетом 6:4, 6:7 (3:7), 6:2.
THE CHAMPION IN ROME!!! 💪@ElinaSvitolina | #IBI26 pic.twitter.com/yafs6JpUlI— wta (@WTA) May 16, 2026
"Свитолина выиграла Рим, и теперь всем, кто годами списывал ее после паузы и рождения ребенка, придется немного помолчать. Почти восемь лет без титулов WTA 1000, финал Дубая в этом сезоне, мощная грунтовая серия и теперь победа на турнире, который она уже брала в 2017 и 2018 годах", – отмечают в комментариях болельщики тенниса.
В этом году Свитолина получит 1,05 млн евро призовых и 1000 рейтинговых очков. Кори Гауфф достанется 549 тыс. евро и 650 очков.
Ранее "Барселона" досрочно выиграла чемпионат Испании, обыграв "Реал".
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript