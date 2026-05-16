Спорт

Свитолина одолела Рыбакину, Швёнтек, Гауфф и победила в Риме

Свитолина - Гауфф, фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2026 02:32
Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина расправилась с топовыми теннисистками мира и стала победительницей турнира категории WTA 1000 в Риме, сообщает Zakon.kz.

В финале 31-летняя Свитолина обыграла четвертую ракетку мира американку Кори Гауфф со счетом 6:4, 6:7 (3:7), 6:2.

"Свитолина выиграла Рим, и теперь всем, кто годами списывал ее после паузы и рождения ребенка, придется немного помолчать. Почти восемь лет без титулов WTA 1000, финал Дубая в этом сезоне, мощная грунтовая серия и теперь победа на турнире, который она уже брала в 2017 и 2018 годах", – отмечают в комментариях болельщики тенниса.
Турнир в Риме, фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2026 02:32

Фото: Х/wta

В этом году Свитолина получит 1,05 млн евро призовых и 1000 рейтинговых очков. Кори Гауфф достанется 549 тыс. евро и 650 очков.

Свитолина – Гауфф, фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2026 02:32

Фото: j48tennis

Ранее "Барселона" досрочно выиграла чемпионат Испании, обыграв "Реал".

Фото Алия Абди
Алия Абди
