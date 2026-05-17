Спорт

"Ордабасы" на 98-ой минуте вырвал победу у "Жетысу" в матче КПЛ-2026

Футбол Матч КПЛ, фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2026 22:53 Фото: Instagram/fc__ordabasy
Вечером 17 мая в Шымкенте матчем между местным "Ордабасы" и талдыкорганским "Жетысу" завершился 10-й тур казахстанской Премьер-лиги по футболу. Успех в этой встрече отпраздновали хозяева поля – встреча закончилась со счетом 2:1, сообщает Zakon.kz.

Эта победа далась южанам нелегко: они даже проигрывали по ходу матча с разницей в один мяч после точного удара игрока гостей Динмухамеда Кашкена.

Усилия "Ордабасы" увенчались успехом только во втором тайме, когда сначала Сергей Малый восстановил равновесие в счете.

А на восьмой добавленной минуте основного времени пенальти удачно реализовал Муроджон Халматов, который и принес победу своей команде.

Встреча завершилась со счетом 2:1, и подопечные Андрея Мартина продолжают погоню за "Кайратом" в чемпионской гонке сезона.

Необходимо подчеркнуть, что игры 10-го тура принесли сенсационных результатов. Особенно удивили аутсайдеры турнирной таблицы:

"Улытау" – "Каспий" 1:0, "Окжетпес" – "Астана" 1:0, "Иртыш" – "Елимай" 2:2", "Кызылжар" – "Алтай" 1:2, "Женис" – "Кайрат" 1:2, "Актобе" – "Атырау" 1:1, "Кайсар" – "Тобыл" 2:1.

Таким образом по итогам всех матчей 10-го тура КПЛ-2026 на вершине списка лучших находится "Кайрат" (25 очков), далее идут "Ордабасы" (22) и "Окжетпес" (19).

