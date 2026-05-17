"Кайрат" завершил выездную серию из четырех матчей победой над "Женисом"
Первая половина этого матча, несмотря на небольшое преимущество алматинского коллектива, завершилась нулевой ничьей.
Во втором тайме все же сказался класс гостей, которые дважды поразили ворота столичной дружины.
Счет в этой встрече на 52-й минуте открыл Ойва Юккола, а спустя 13 минут Жоржиньо забил второй гол "Кайрата".
На исходе игры хозяева поля все же сумели огорчить голкипера "желто-черных" Темирлана Анарбекова, однако помог им в этом защитник алматинской команды Александр Широбоков, отметившийся автоголом.
В итоге 2:1 и "Кайрат" закрывает победой серию из четырех гостевых матчей. На прошлой неделе подопечные Рафаэля Уразбахтина сыграли вничью с "Улытау" из Жезказгана (1:1).
А ранее ими были обыграны "Иртыш" (1:0) и "Кайсар" (2:1).
На данный момент действующий чемпион Казахстана единолично лидирует в турнирной таблице, имея в активе 25 очков.