"Кайрат" завершил выездную серию из четырех матчей победой над "Женисом"

17 мая на "Астана Арене" прошел поединок 10-го тура казахстанской Премьер-лиги по футболу, где местный "Женис" уступил чемпиону Казахстана – "Кайрату" – со счетом 1:2, сообщает Zakon.kz.

Первая половина этого матча, несмотря на небольшое преимущество алматинского коллектива, завершилась нулевой ничьей.

Во втором тайме все же сказался класс гостей, которые дважды поразили ворота столичной дружины.

Счет в этой встрече на 52-й минуте открыл Ойва Юккола, а спустя 13 минут Жоржиньо забил второй гол "Кайрата".

На исходе игры хозяева поля все же сумели огорчить голкипера "желто-черных" Темирлана Анарбекова, однако помог им в этом защитник алматинской команды Александр Широбоков, отметившийся автоголом.

В итоге 2:1 и "Кайрат" закрывает победой серию из четырех гостевых матчей. На прошлой неделе подопечные Рафаэля Уразбахтина сыграли вничью с "Улытау" из Жезказгана (1:1).

А ранее ими были обыграны "Иртыш" (1:0) и "Кайсар" (2:1).

На данный момент действующий чемпион Казахстана единолично лидирует в турнирной таблице, имея в активе 25 очков.