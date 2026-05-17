Путинцева остановилась в шаге от победы в финале топ-турнира в Страсбурге
Фото: Instagram/yulia_putintseva
Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (№77) выступила в финале квалификации турнира категории WTA 500 в Страсбурге (Франция), сообщает Zakon.kz.
Как пишет sportarena.kz, соперницей казахстанки по матчу за выход в основную сетку соревнований была ракетка из Украины Александра Олейникова (№68).
Путинцева уступила победу в двух партиях – 4:6, 4:6. Продолжительность матча составила 1 час и 41 минуту. Так, Путинцева завершила свое выступление на турнире, а ее оппонентка продолжит борьбу за трофей.
"Пятисотник" в Страсбурге пройдет с 17 по 23 мая. Обладательница титула заработает 161 310 евро и получит 500 рейтинговых очков. В прошлом году турнир выиграла казахстанка Елена Рыбакина.
Ранее 77-я ракетка мира из Казахстана Юлия Путинцева не прошла во второй круг "тысячника" в Риме.
