Спорт

Казахстанский боксер сотворил триумф на топ-турнире в Сербии

Боксер из Казахстана Нурасыл Толебек , фото - Новости Zakon.kz от 18.05.2026 06:56 Фото: Instagram/ishki.sayasat.shymkent
Боксер из Казахстана Нурасыл Толебек победил на международном турнире Belgrade Winner в Сербии, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, казахстанец провел четыре поединка и победил во всех, выступив в весовой категории до 60 килограммов.

На пути к золотой медали казахстанский спортсмен показал высокий уровень подготовки, уверенно действуя в ринге и превосходя своих соперников. Благодаря стабильному выступлению и успешному прохождению всех стадий турнира Толебек смог подняться на его высшую ступень.

Международный турнир Belgrade Winner считается одним из известных боксерских стартов, собирающих сильных участников из разных стран. Победа Нурасыла Толебека стала важным достижением для казахстанского бокса.

Ранее мы писали о том, что казахстанский профессиональный боксер, чемпион мира по версии WBO Жанибек Алимханулы поддержал своего соотечественника Садриддина Ахмедова, назвав его будущим обладателем мирового титула.

Аксинья Титова
