Спорт

"Будущий чемпион мира": Жанибек Алимханулы поддержал Садриддина Ахмедова

Жанибек Алимханулы назвал будущего чемпиона мира из Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2026 21:20 Фото: instagram/janibek_alimkhanuly
Казахстанский профессиональный боксер, чемпион мира по версии WBO Жанибек Алимханулы поддержал своего соотечественника Садриддина Ахмедова, назвав его будущим обладателем мирового титула, передает Zakon.kz.

Именитые казахстанские боксеры-профессионалы встретились в Павлодаре на открытии Республиканского турнира по қазақша күрес памяти Рымтая Избастина.

Совместный снимок с коллегой по рингу Алимханулы опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

"Будущий чемпион мира Садриддин", – лаконично подписал публикацию Алимханулы.
Фото: instagram/janibek_alimkhanuly

Фото: instagram/janibek_alimkhanuly

Сейчас оба непобежденных спортсмена находятся на паузе в своих карьерах, но по абсолютно разным причинам.

Жанибек Алимханулы сейчас отбывает дисквалификацию за мельдоний, обнаруженный в его пробе в конце прошлого года. Организация IBF лишила казахстанца титула и отстранила от боев до декабря 2026 года. В WBO оказались лояльнее: пояс за Жанибеком сохранили, но наложили годичный запрет на поединки, обязав его после возвращения сразиться с "временным" чемпионом, британцем Дензелом Бентли.

Садриддин Ахмедов не выходил на ринг с апреля 2025 года. Его последний бой в Калифорнии против опытного мексиканца Элиаса Эспадаса продлился все 10 раундов и завершился сенсационной ничьей, ставшей первой осечкой в доселе безупречной статистике казахстанца.

Канат Болысбек
