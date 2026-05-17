"Будущий чемпион мира": Жанибек Алимханулы поддержал Садриддина Ахмедова

Казахстанский профессиональный боксер, чемпион мира по версии WBO Жанибек Алимханулы поддержал своего соотечественника Садриддина Ахмедова, назвав его будущим обладателем мирового титула, передает Zakon.kz.

Именитые казахстанские боксеры-профессионалы встретились в Павлодаре на открытии Республиканского турнира по қазақша күрес памяти Рымтая Избастина.

Совместный снимок с коллегой по рингу Алимханулы опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

"Будущий чемпион мира Садриддин", – лаконично подписал публикацию Алимханулы.

Сейчас оба непобежденных спортсмена находятся на паузе в своих карьерах, но по абсолютно разным причинам.

Жанибек Алимханулы сейчас отбывает дисквалификацию за мельдоний, обнаруженный в его пробе в конце прошлого года. Организация IBF лишила казахстанца титула и отстранила от боев до декабря 2026 года. В WBO оказались лояльнее: пояс за Жанибеком сохранили, но наложили годичный запрет на поединки, обязав его после возвращения сразиться с "временным" чемпионом, британцем Дензелом Бентли.

Садриддин Ахмедов не выходил на ринг с апреля 2025 года. Его последний бой в Калифорнии против опытного мексиканца Элиаса Эспадаса продлился все 10 раундов и завершился сенсационной ничьей, ставшей первой осечкой в доселе безупречной статистике казахстанца.