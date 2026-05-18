Спорт

Главный тренер объяснил, почему "Кайрат" чуть не проиграл в матче с "Женисом"

Дастан Сатпаев, спортсмен, фото - Новости Zakon.kz от 18.05.2026 07:40 Фото: Instagram/f.c.kairat
Главный тренер ФК "Кайрат" Рафаэль Уразбахтин прокомментировал непростой гостевой поединок десятого тура КПЛ против "Жениса", сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, "Кайрат" набрал важные три очка, обыграв столичный клуб со счетом 2:1, но из-за пропущенного мяча на последних минутах финальный отрезок матча был крайне напряженным.

Наставник алматинцев подчеркнул, что команду подвела слабая реализация собственных голевых моментов.

"Сложная концовка матча. Необязательный гол мы пропустили и немного усложнили себе жизнь. А в целом матч развивался по нашему сценарию – мы хорошо изучили "Женис" и были готовы к длинным передачам. Конечно, те моменты, которые у нас были, мы должны были реализовывать. К сожалению, не удалось забить хотя бы половину. Будем разбирать ошибки и двигаться дальше. Благодарен ребятам за характер, а также большое спасибо нашим болельщикам. Мы рады трем очкам", – сказал Уразбахтин.

Благодаря этой победе "Кайрат" с 25 очками сохранил лидерство в чемпионате Казахстана. За ним следует шымкентский "Ордабасы", у которого на три балла меньше и игра в запасе.

Ранее мы писали о том, как "Ордабасы" на 98-й минуте вырвал победу у "Жетысу" в матче КПЛ-2026.

Аксинья Титова
