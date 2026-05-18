Главный тренер объяснил, почему "Кайрат" чуть не проиграл в матче с "Женисом"
Главный тренер ФК "Кайрат" Рафаэль Уразбахтин прокомментировал непростой гостевой поединок десятого тура КПЛ против "Жениса", сообщает Zakon.kz.
Как пишет sportarena.kz, "Кайрат" набрал важные три очка, обыграв столичный клуб со счетом 2:1, но из-за пропущенного мяча на последних минутах финальный отрезок матча был крайне напряженным.
Наставник алматинцев подчеркнул, что команду подвела слабая реализация собственных голевых моментов.
"Сложная концовка матча. Необязательный гол мы пропустили и немного усложнили себе жизнь. А в целом матч развивался по нашему сценарию – мы хорошо изучили "Женис" и были готовы к длинным передачам. Конечно, те моменты, которые у нас были, мы должны были реализовывать. К сожалению, не удалось забить хотя бы половину. Будем разбирать ошибки и двигаться дальше. Благодарен ребятам за характер, а также большое спасибо нашим болельщикам. Мы рады трем очкам", – сказал Уразбахтин.
Благодаря этой победе "Кайрат" с 25 очками сохранил лидерство в чемпионате Казахстана. За ним следует шымкентский "Ордабасы", у которого на три балла меньше и игра в запасе.
