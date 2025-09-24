Главный тренер "Кайрата" об игре с "Реалом": Успешным результатом будет только победа

Главный тренер "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин прокомментировал победу алматинского футбольного клуба над "Женисом" (3:1) и ответил на вопросы журналистов, сообщает Zakon.kz.

Отметим, что 22 сентября 2025 года "Кайрат" обыграл "Женис" со счетом 3:1. Перенесенная игра 8-го тура Казахстанской Премьер-лиги прошла на Центральном стадионе Алматы.

"Очень рады победе. Поздравляем наших болельщиков с очередными тремя очками. Нам сейчас очень важно забирать свои очки. Сейчас мы находимся в такой ситуации, когда все зависит от нас. Нам не нужно смотреть на наших конкурентов. В первую очередь нужна концентрация на своей игре. Осталось три очень важных матча. Спасибо большое нашим болельщикам за поддержку! Хочется, конечно, чтобы еще больше болельщиков приходило. Наверное, самые преданные болельщики приходят именно на такие игры, на казахстанскую Премьер-лигу", – сказал Рафаэль Уразбахтин на послематчевой пресс-конференции.

Журналисты поинтересовались, спрашивают ли у тренера алматинского ФК билеты на матч с "Реал Мадридом".

"Очень много кто звонит и спрашивают. Причем, звонят, поздравляют с победой, и тут же спрашивают про билеты. Такое ощущение, что я кассир в "Кайрате", – ответил Рафаэль Уразбахтин.

Он также рассказал, какой результат будет успешным для "Кайрата" в игре против "Реала".

"Что касается успешного результата, это будет только победа. Нам важно концентрироваться на самой игре. Если брать матч в Лиссабоне, то мы временами неплохо выглядели, забили гол. "Реал" – команда более высокого уровня. Мы потратили много сил со "Спортингом", где-то потеряли концентрацию. С такими соперниками нужно быть максимально свежими. Надеемся, с "Реалом" будет уже другая картина – более целостная, организованная", – подчеркнул Рафаэль Уразбахтин.

Вместе с тем представители СМИ спросили, когда будут готовы Дан Глазер, Гиорги Зариа и Александр Заруцкий.

"По прогнозам наших докторов, Заруцкий будет готов приступить к работе на поле уже через неделю. Сейчас он работает индивидуально. Что касается Глазера, мы думали, что он будет уже готов в Лиссабоне. Когда мы туда прилетели, он почувствовал дискомфорт, поэтому решили его поберечь. Сейчас он также работает индивидуально, но должен вернуться в ближайшее время.У Заро оказалась более серьёзная проблема – надрыв. Он пока работает индивидуально в зале. О его сроках возвращения не могу точно сказать", – рассказал Рафаэль Уразбахтин.

23 сентября 2025 года болельщики за несколько часов раскупили билеты на матч между футбольными клубами "Кайрат" и "Реал Мадрид". Встреча пройдет 30 сентября в 21:45 на Центральном стадионе Алматы.

Отметим, что фанаты футбола выразили критику системе продаж билетов на матч "Кайрат" – "Реал", а в Европе цены назвали заоблачными.