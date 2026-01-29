#Казахстан в сравнении
Спорт

Что сказал Уразбахтин после матча "Кайрат" – "Арсенал"

Кайрат - Арсенал, фото - Новости Zakon.kz от 29.01.2026 07:32 Фото: uefa
Главный тренер "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин прокомментировал игру своих подопечных после матча с "Арсеналом", сообщает Zakon.kz.

На послематчевой пресс-конференции он честно признал разницу в классе, но при этом подчеркнул характер своей команды и важность этого опыта.

"Мы сразу понимали, против кого выходим. "Арсенал" – это топ-уровень, команда с очень сильными индивидуальностями. В начале встречи мы дали им слишком много свободы, не успели среагировать, и быстрый пропущенный мяч стал следствием этих ошибок. Конечно, так начинать матч мы не планировали", – отметил Уразбахтин.

Фото: uefa

При этом он подчеркнул, что команда сумела выдержать давление и ответить достойно.

"Несмотря на все сложности, ребята не опустили руки. Они справились с давлением и забили два гола. Если не ошибаюсь, до нас на общем этапе никто не отличался дважды в матчах с "Арсеналом". Да, разница в рейтингах очевидна, но именно такие игры дают максимальный рост. Это урок, который невозможно получить в обычных матчах", – подытожил главный тренер "Кайрата".

Фото: uefa

Ночью 29 января по казахстанскому времени завершились 18 матчей заключительного тура основного этапа Лиги чемпионов.

Фото Алия Абди
Алия Абди
