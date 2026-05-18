Спорт

Впервые сборную Украины по футболу возглавил иностранный специалист

Футбол Новый Тренер Украины, фото - Новости Zakon.kz от 18.05.2026 16:03 Фото: Instagram/uafukraine
55-летний итальянский тренер Андреа Мальдер встал у руля сборной Украины. Он стал первым иностранным наставником в истории "жовто-блакитных", сообщает Zakon.kz.

Данную информацию 18 мая объявила Украинская ассоциация футбола. Этот день совпал с днем рождения самого специалиста, которому сегодня исполнилось 55 лет.

Андреа Мальдер хорошо знаком украинской стороне, он трудился в тренерском штабе сборной во главе с Андреем Шевченко в период с 2016 по 2021 год.

Контракт с итальянцем рассчитан на два года с возможностью продления.

На протяжении своей карьеры Мальдер трудился помощником главного тренера в "Милане" (Италия), "Брайтоне" (Англия) и "Марселе" (Франция).

Первые экзамены на новом посту Андрея Мальдер проведет 31 мая и 7 июня, когда сборная Украины сыграет товарищеские матчи на выезде против команд Польши и Дании.

А накануне после недолгого простоя обзавелся работой известный испанский тренер Хаби Алонсо, который возглавил лондонский "Челси".

Куандык Шынасилов
