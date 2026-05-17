Спорт

Экс-наставник "Реала" Хаби Алонсо встал у руля лондонского "Челси"

Фото: Instagram/ChelseaFc
Известный испанский специалист Хаби Алонсо возглавил английский футбольный клуб "Челси". Бывший рулевой мадридского "Реала" подписал контракт на четыре года, сообщает Zakon.kz.

17 мая новость о назначении Хаби Алонсо на пост главного тренера "аристократов" распространила пресс-служба лондонского клуба на официальной странице в Instagram.

44-летний наставник приступит к своим должностным обязанностям 1 июля, а его договор с новым коллективом рассчитан до 2030 года.

"Это один из самых больших клубов в мире футбола, испытываю огромную гордость за то, что стал тренером этой команды. Из бесед с руководством и спортивным менеджментом клуба стало ясно, что у нас схожие амбиции. Хотим создать команду, способную стабильно выступать на самом высоком уровне и бороться за трофеи. В команде собраны талантливые игроки, у клуба огромный потенциал, поэтому для меня большая честь возглавить его. Сейчас нужно сосредоточиться на упорной работе, создании правильной культуры и завоевании трофеев". Хаби Алонсо

Хаби Алонсо начал свою тренерскую карьеру восемь лет назад в юношеской команде "Мадрида", далее он работал со второй дружиной "Реал Сосьедада".

Затем на протяжении трех лет руководил немецким "Байером", с которым стал чемпионом Бундеслиги без единого поражения, а также выиграл Кубок и Суперкубок Германии.

После этих блестящих результатов Алонсо возглавил "Реал", где проработал всего лишь полгода и покинул команду из-за разногласий с игроками.

