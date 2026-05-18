Спорт

Сборная Испании потеряла своего талантливого хавбека перед ЧМ-2026

Фото: x/ferminlopez_11
Чемпион Испании по футболу каталонская "Барселона" объявила о серьезной травме своего звездного полузащитника Фермина Лопеса, который, по всей вероятности, пропустит предстоящий мундиаль, сообщает Zakon.kz.

По сведениям пресс-службы "блауграны", 23-летний Фермин получил перелом пятой плюсневой кости правой стопы. В связи с этим диагнозом полузащитника ждет операция.

Талантливый хавбек получил повреждение накануне – в матче 37-го тура Ла Лиги против "Бетиса".

И скорее всего, по этой причине Фермин Лопес не сможет принять участие на ЧМ-2026. Тем самым "красная фурия" теряет на мундиаль еще одного ключевого игрока.

На мировом футбольном форуме в составе испанской дружины не будет защитника Даниэля Карвахаля и форварда Альваро Мората.

Пока гранды теряют своих звезд, некоторые другие сборные окончательно определились с составом на чемпионат мира.

Так, в прошедшие выходные назвали свой список из 26 футболистов команды Кот-д′Ивуара, Бельгии и Японии.

