Звездный испанский форвард может пропустить ЧМ-2026 по футболу
21-летний форвард "Порту" травмировал колено 9 февраля в поединке против "Спортинга" в рамках 21-го тура португальского чемпионата и был заменен, не доиграв встречу до конца.
Вскоре медицинский штаб клуба диагностировал разрыв передней крестообразной связки.
А к этому часу, по информации некоторых СМИ, Самуэль Агехова не только пропустит конец нынешнего сезона, но, скорее всего, не сможет поехать на ЧМ-2026.
Ему предрекают лечение на протяжении всего текущего года.
В 20 матчах текущего сезона Ахегова забил 13 голов и сделал одну результативную передачу.
Самуэль получил повреждение в тот самый момент, когда его команда будет сражаться сразу на двух фронтах одновременно.
Помимо португальской Примеры, "Порту" имеет хорошие шансы на победу в Лиге Европы УЕФА.