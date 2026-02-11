#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
491.88
585.83
6.36
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
491.88
585.83
6.36
Спорт

Звездный испанский форвард может пропустить ЧМ-2026 по футболу

Футбол Пропуск ЧМ-2026, фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2026 15:29 Фото: Instagram/fcporto
Нападающий сборной Испании и португальского "Порту" Самуэль Агехова на днях получил очень серьезную травму, выступая за свой клуб. Форварду реально грозит пропуск предстоящего мундиаля, сообщает Zakon.kz.

21-летний форвард "Порту" травмировал колено 9 февраля в поединке против "Спортинга" в рамках 21-го тура португальского чемпионата и был заменен, не доиграв встречу до конца.

Вскоре медицинский штаб клуба диагностировал разрыв передней крестообразной связки.

А к этому часу, по информации некоторых СМИ, Самуэль Агехова не только пропустит конец нынешнего сезона, но, скорее всего, не сможет поехать на ЧМ-2026.

Ему предрекают лечение на протяжении всего текущего года.

В 20 матчах текущего сезона Ахегова забил 13 голов и сделал одну результативную передачу.

Самуэль получил повреждение в тот самый момент, когда его команда будет сражаться сразу на двух фронтах одновременно.

Помимо португальской Примеры, "Порту" имеет хорошие шансы на победу в Лиге Европы УЕФА.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Из-за последнего удаления Роналду может пропустить старт ЧМ-2026
18:04, 14 ноября 2025
Из-за последнего удаления Роналду может пропустить старт ЧМ-2026
Месси сделал заявление о вопросе участия на ЧМ-2026
18:08, 13 июня 2024
Месси сделал заявление о вопросе участия на ЧМ-2026
FIFA пожалела Роналду и допустила к старту ЧМ-2026 по футболу
09:52, 26 ноября 2025
FIFA пожалела Роналду и допустила к старту ЧМ-2026 по футболу
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Провалом закончилось первое выступление казахстанца на Олимпиаде в Италии
14:44, Сегодня
Провалом закончилось первое выступление казахстанца на Олимпиаде в Италии
Сколько четверных прыжков заявил Шайдоров в битве за медаль ОИ в произвольной программе
14:41, Сегодня
Сколько четверных прыжков заявил Шайдоров в битве за медаль ОИ в произвольной программе
Российский фигурист идёт на отчаянный шаг после поражения от казахстанца и украинца на ОИ
14:25, Сегодня
Российский фигурист идёт на отчаянный шаг после поражения от казахстанца и украинца на ОИ
Украинский полузащитник вернулся в "Атырау"
14:07, Сегодня
Украинский полузащитник вернулся в "Атырау"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: