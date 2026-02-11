Звездный испанский форвард может пропустить ЧМ-2026 по футболу

Нападающий сборной Испании и португальского "Порту" Самуэль Агехова на днях получил очень серьезную травму, выступая за свой клуб. Форварду реально грозит пропуск предстоящего мундиаля, сообщает Zakon.kz.

21-летний форвард "Порту" травмировал колено 9 февраля в поединке против "Спортинга" в рамках 21-го тура португальского чемпионата и был заменен, не доиграв встречу до конца.

Вскоре медицинский штаб клуба диагностировал разрыв передней крестообразной связки.

А к этому часу, по информации некоторых СМИ, Самуэль Агехова не только пропустит конец нынешнего сезона, но, скорее всего, не сможет поехать на ЧМ-2026.

Ему предрекают лечение на протяжении всего текущего года.

В 20 матчах текущего сезона Ахегова забил 13 голов и сделал одну результативную передачу.

Самуэль получил повреждение в тот самый момент, когда его команда будет сражаться сразу на двух фронтах одновременно.

Помимо португальской Примеры, "Порту" имеет хорошие шансы на победу в Лиге Европы УЕФА.