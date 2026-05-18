Семья Свитолиной покоряет соцсети: восхищение мужем и подарок дочке
Сначала в сетях удивились личности мужа Свитолиной, который невероятно трогательно поздравил ее с победой в Риме.
А организаторы "тысячника" решили преподнести небольшой сюрприз для дочки седьмой ракетки мира. Скай Монфис, которая родилась осенью 2022 года, подарили футболку с надписью "Я люблю Рим".
Elina Svitolina received some gifts and also a souvenir for her daughter Skaï after winning the title in Rome— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 17, 2026
"Aww it’s for Skaï! She’s gonna love it. It’s perfect because I don’t have many gifts for her" 😂
Со слов Свитолиной, дочка будет в восторге, потому что у самой спортсменки не так много для нее подарков. 18 мая спортсменка опубликовала у себя в Instagram фотографию мужа и дочки.
На пути к победе в Риме Свитолина одолела топовых теннисисток: Рыбакину, Швёнтек, Гауфф.