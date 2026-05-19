Подруга Криштиану Роналду вышла в свет в новом ярком образе

Гражданская жена знаменитого португальского футболиста Криштиану Роналду Джорджина Родригес удивила общество своим новым образом. Она появилась на Каннском кинофестивале и сразу же получила массу откликов из-за наряда и цвета волос, сообщает Zakon.kz.

32-летняя модель и блогерша аргентинского происхождения Родригес в откровенном образе посетила церемонию вручения премии Kering Women In Motion Award в Каннах.

Эксперты моды сразу отметили ее черные брюки со стрелками и синюю атласную блузку, которую дополнила черная меховая накидка, бриллиантовое колье и кольца.

Но больше всего внимание прессы привлекли светлые волосы Джорджины и то, как она смогла в один миг преобразиться в блондинку.

Помимо подруги Роналду, гостями мероприятия стали актрисы Джулианна Мур, Сальма Хайек, Деми Мур и многие другие знаменитости.

Год назад Родригес стала объектом критики в соцсетях после ее посещения католической святыни в Фатиме (Португалия).



Тогда она пришла в храм в белом платье с разрезами.