Подруга Криштиану Роналду вышла в свет в новом ярком образе
Гражданская жена знаменитого португальского футболиста Криштиану Роналду Джорджина Родригес удивила общество своим новым образом. Она появилась на Каннском кинофестивале и сразу же получила массу откликов из-за наряда и цвета волос, сообщает Zakon.kz.
32-летняя модель и блогерша аргентинского происхождения Родригес в откровенном образе посетила церемонию вручения премии Kering Women In Motion Award в Каннах.
Эксперты моды сразу отметили ее черные брюки со стрелками и синюю атласную блузку, которую дополнила черная меховая накидка, бриллиантовое колье и кольца.
Но больше всего внимание прессы привлекли светлые волосы Джорджины и то, как она смогла в один миг преобразиться в блондинку.
Помимо подруги Роналду, гостями мероприятия стали актрисы Джулианна Мур, Сальма Хайек, Деми Мур и многие другие знаменитости.
Год назад Родригес стала объектом критики в соцсетях после ее посещения католической святыни в Фатиме (Португалия).
Тогда она пришла в храм в белом платье с разрезами.
