Подруга Роналду подверглась критике из-за своего наряда в церкви

Возлюбленная звездного португальского футболиста Криштиану Роналду, модель Джорджина Родригес стала объектом критики в соцсетях после ее посещения католической святыни в Фатиме (Португалия), сообщает Zakon.kz.

31-летняя испанка на днях посетила португальский храм и опубликовала соответствующие фотографии, где она стоит в белом платье с разрезами и кепке.

Подписчики, которых у Джорджины насчитывается 67,5 млн, сразу отреагировали на эту публикацию. Кое-кому не понравился ее наряд и они посчитали подобный образ неуместным для похода в святое место.

В адрес Родригес были отправлены следующие комментарии с призывом выбирать более скромный стиль для посещения религиозных мест: "В следующий раз прикрой плечи", "Этот наряд точно не для церкви", "Это уж слишком", "Джорджи как всегда в своем стиле" и т.д.

Но среди читателей нашлись и те, кому понравилось ее одеяние.

Тем временем капитан "Аль-Насра" Криштиану Роналду на прошлой неделе получил сразу три награды саудовского футбольного чемпионата.