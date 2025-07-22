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Спорт

Подруга Роналду подверглась критике из-за своего наряда в церкви

Футбол Модель Критика, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2025 16:49 Фото: Instagram/GeorGinaGio
Возлюбленная звездного португальского футболиста Криштиану Роналду, модель Джорджина Родригес стала объектом критики в соцсетях после ее посещения католической святыни в Фатиме (Португалия), сообщает Zakon.kz.

31-летняя испанка на днях посетила португальский храм и опубликовала соответствующие фотографии, где она стоит в белом платье с разрезами и кепке.

Подписчики, которых у Джорджины насчитывается 67,5 млн, сразу отреагировали на эту публикацию. Кое-кому не понравился ее наряд и они посчитали подобный образ неуместным для похода в святое место.

В адрес Родригес были отправлены следующие комментарии с призывом выбирать более скромный стиль для посещения религиозных мест: "В следующий раз прикрой плечи", "Этот наряд точно не для церкви", "Это уж слишком", "Джорджи как всегда в своем стиле" и т.д.

Но среди читателей нашлись и те, кому понравилось ее одеяние.  

Тем временем капитан "Аль-Насра" Криштиану Роналду на прошлой неделе получил сразу три награды саудовского футбольного чемпионата.  

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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