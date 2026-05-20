Ученые узнали, с какого возраста человек на самом деле начинает стареть

Ученые наблюдали за несколькими сотнями случайно выбранных мужчин и женщин в Швеции в возрасте от 16 до 63 лет, неоднократно измеряя их физическую форму и силу в течение 47 лет, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ScienceDaily, исследование проведено в Каролинском институте в рамках Шведского исследования физической активности и физической формы (SPAF).

Большинство предыдущих исследований, посвященных старению, основывались на сравнениях между различными возрастными группами. В отличие от них в рамках проекта SPAF на протяжении десятилетий неоднократно проводились тестирования одних и тех же лиц.

Отслеживая одних и тех же участников в течение длительного времени, исследователи смогли составить более четкое представление о том, как меняется организм во взрослом возрасте и в процессе старения. Результаты показали, что физические возможности начинают снижаться уже в 35 лет, даже у людей с разным уровнем физической подготовки.

Исследователи изучили изменения в физической форме, мышечной силе и выносливости, которые со временем демонстрировали схожую тенденцию к снижению. Однако исследование также выявило важные доказательства того, что физические упражнения остаются чрезвычайно полезными в любом возрасте.

Участники, которые стали физически активными в зрелом возрасте, улучшили свои физические возможности на 5-10%.

Ученые надеются выяснить, как привычки образа жизни, общее состояние здоровья и биологические процессы влияют на изменения физической работоспособности в течение жизни.

