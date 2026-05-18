Наука и технологии

Ученые раскрыли новую тайну человеческого генома

Фото: pixabay
Специалисты обнаружили неизвестный ранее слой человеческого гена, который может изменить представления о работе ДНК. Исследование показало, что участки, считавшиеся "мусорными" и не участвующими в создании белков, на самом деле способны производить тысячи особых молекул, сообщает Zakon.kz.

Долгое время специалисты считали, что белки кодирует лишь небольшая часть генома, а остальная ДНК выполняет второстепенную роль. Однако новое исследование показало, что так называемый "темный геном" не только влияет на работу генов, но и сам участвует в синтезе белкоподобных соединений, пишет журнал Nature.

"Проанализировав огромный массив биологических данных, исследователи выявили 1785 ранее неизвестных молекул. Они отличаются от обычных белков меньшим размером и необычным строением, поэтому ученые предложили назвать их "пептидеинами", – отметил генетик Института Макса Дельбрюка Норберт Хюбнер.

Назначение большинства таких молекул пока остается загадкой, однако одну из них уже связали с ростом раковых клеток. По мнению авторов работы, открытие может помочь в изучении рака, сердечно-сосудистых и других заболеваний, а также расширить понимание того, как устроен человеческий геном.

Ранее вице-министр здравоохранения Тимур Муратов прокомментировал использование популярных в социальных сетях капельниц для "чистки печени" и препаратов для похудения.

Николай Ежелев
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
