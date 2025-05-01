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Спорт

Казахстанская теннисистка сотворила сенсацию в парном турнире в Германии

Теннис, спортсменка, ракетка, фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2025 04:59 Фото: ktf.kz
Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева с триумфом прошла в полуфинал парного турнира в Висбадене (Германия), сообщает Zakon.kz.

В 1/4 финала казахстанка в паре с Дарьей Семенистой (Латвия) обыграла дуэт У.Эйкери (Норвегия)/Э.Ходзуми (Япония) – 6:3, 1:6, 10:7.

Матч длился 1 час 25 минут. До этого события соперницы не встречались между собой.

Ранее известный теннисист пожаловался на угрозы убийством со стороны соперника.

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Аксинья Титова
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