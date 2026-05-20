"Арсенал" спустя 22 года вернул себе титул чемпиона Англии по футболу

Лондонский "Арсенал" за тур до завершения сезона выиграл английскую Премьер-лигу. Подопечные Микеля Артеты гарантировали себе звание лучшей команды страны после того, как "Манчестер Сити" в 37-м туре не смог обыграть "Борнмут" – 1:1 – и остался на второй позиции, сообщает Zakon.kz.

В итоге перед заключительным 38-м туром АПЛ в активе "канониров" 82 очка, а у "горожан" – 78, и при любом раскладе разница между ними не сократится.

"Пушкари" стали чемпионами Англии впервые с 2004 года, когда командой руководил легендарный Арсен Венгер.

Для лондонского клуба это их 14-й чемпионский трофей в истории английского футбола. В этом показателе их превосходят только "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед", у которых по 20 титулов.

А для наставника "Арсенала" Микеля Артеты это четвертый титул в его карьере. До этого он с "канонирами" брал Кубок Англии и дважды Суперкубок страны.

Конечно же, долгожданное чемпионство "лондонцы" бурно отпраздновали на клубной базе.

Также большой праздник устроили фанаты "Арсенала", которые пристально смотрели за исходом поединка с участием "Ман Сити".

Тем самым "золото" АПЛ получает лондонская дружина, "серебро" уходит к команде Хосепы Гвардиолы, а "бронзы" удостаиваются футболисты "Манчестер Юнайтед".