"Арсенал" спустя 22 года вернул себе титул чемпиона Англии по футболу
В итоге перед заключительным 38-м туром АПЛ в активе "канониров" 82 очка, а у "горожан" – 78, и при любом раскладе разница между ними не сократится.
"Пушкари" стали чемпионами Англии впервые с 2004 года, когда командой руководил легендарный Арсен Венгер.
Для лондонского клуба это их 14-й чемпионский трофей в истории английского футбола. В этом показателе их превосходят только "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед", у которых по 20 титулов.
А для наставника "Арсенала" Микеля Артеты это четвертый титул в его карьере. До этого он с "канонирами" брал Кубок Англии и дважды Суперкубок страны.
Конечно же, долгожданное чемпионство "лондонцы" бурно отпраздновали на клубной базе.
Также большой праздник устроили фанаты "Арсенала", которые пристально смотрели за исходом поединка с участием "Ман Сити".
Тем самым "золото" АПЛ получает лондонская дружина, "серебро" уходит к команде Хосепы Гвардиолы, а "бронзы" удостаиваются футболисты "Манчестер Юнайтед".