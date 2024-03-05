ФК "Арсенал" победил в семи матчах АПЛ

Лондонский "Арсенал" выиграл 7 встреч подряд в английской Премьер лиге. Свое победное шествие команда Микеля Артеты пополнила очередным успехом 4 марта, когда обыграла "Шеффилд Юнайтед", сообщает Zakon.kz.

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В рамках 27 тура АПЛ "Арсенал" на выезде разгромил "Шеффилд Юнайтед" со счетом 6:0. Тем самым, начиная с 20 января "канониры" выиграли семь матчей подряд на уровне АПЛ. Последний раз дружина Артеты проиграла 31 декабря в гостях "Фулхэму" – 1:2.

Стоит отметить, что за эти два месяца лондонский коллектив пропустил всего лишь 3 мяча в свои ворота, а забил 31.



Судьба встречи между "Шеффилдом" и "Арсеналом" решилась уже первом тайме, когда гости 4 раза поразили ворота соперника. Авторами голов стали Мартин Эдегор, Габриэл Мартинелли, Кай Хавертц и Деклан Райс.

Еще один мяч в свои ворота забил игрок хозяев поля Джейден Богл. После перерыва Бен Уайт поставил окончательную точку – 6:0.

К данному часу в турнирной таблице английского первенства "Арсенал" занимает третье место – 61 очко, выше только "Ливерпуль" (63) и "Манчестер Сити" (62).



Главные конкуренты "канониров" по АПЛ в 28-м туре сыграют друг с другом. Противостояние "Ливерпуля" и "МанСити" пройдет на "Энфилде" 10 марта. Начало в 21:45 по времени Астаны. Если поединок лидеров завершится ничьей, то "Арсенал" может выйти на первое место таблицы, в случае домашней победы над "Брентфордом".

Сейчас у тройки фаворитов английского чемпионата по 19 побед у каждого. 3 марта "МанСити" у себя дома в принципиальном матче уверенно переиграл "МЮ". А "красные" вырвали победу на 99-ой минуте у "Ноттингем Форрест" – 1:0.