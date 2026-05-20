Олимпийский чемпион Елдос Сметов возвращается на татами спустя два года

С 26 по 28 июня в китайском Циндао состоится этап Мирового Гран-при по дзюдо. Главным событием этого рейтингового турнира топ-класса будет долгожданное возвращение на татами нашего олимпийского чемпиона Елдоса Сметова, сообщает Zakon.kz.

По сведениям Sportarena.kz, 33-летний дзюдоист после своего сенсационного и исторического триумфа на Играх в Париже-2024 еще нигде не выступал.

В Китае Сметов будет бороться в весовой категории до 60 кг, что уже подтвердила Международная федерация дзюдо.

На данный момент лидер мужской сборной Казахстана находится на УТС в испанском Бенидорме.

Уроженец Жамбылской области должен был вернуться в соревновательный процесс еще в начале мая, когда его ждали на турнире серии Grand Slam в Астане.

Однако травма и реабилитационный период помешали этому случиться.

Стоит отметить, что, помимо Сметова, на татами Циндао выступят другие сильнейшие казахстанские спортсмены: Гусман Кыргызбаев (66 кг), Абылайхан Жубаназар (81 кг), Абиба Абужакынова (48 кг) и многие другие.