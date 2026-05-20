Олимпийский чемпион Елдос Сметов возвращается на татами спустя два года
По сведениям Sportarena.kz, 33-летний дзюдоист после своего сенсационного и исторического триумфа на Играх в Париже-2024 еще нигде не выступал.
В Китае Сметов будет бороться в весовой категории до 60 кг, что уже подтвердила Международная федерация дзюдо.
На данный момент лидер мужской сборной Казахстана находится на УТС в испанском Бенидорме.
Уроженец Жамбылской области должен был вернуться в соревновательный процесс еще в начале мая, когда его ждали на турнире серии Grand Slam в Астане.
Однако травма и реабилитационный период помешали этому случиться.
Стоит отметить, что, помимо Сметова, на татами Циндао выступят другие сильнейшие казахстанские спортсмены: Гусман Кыргызбаев (66 кг), Абылайхан Жубаназар (81 кг), Абиба Абужакынова (48 кг) и многие другие.