Спорт

Рыбакина порадовала поклонников новыми фотографиями перед "Ролан Гаррос"

Теннис Фотосессия Париж, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2026 15:27 Фото: Instagram/LenaRybakina
Лучшая казахстанская теннисистка и вторая ракетка мира Елена Рыбакина продолжает подготовку к старту Открытого чемпионата Франции, квалификационная часть которого уже в самом разгаре, сообщает Zakon.kz.

Елена Рыбакина, как второй номер рейтинга WTA, получила прямую путевку в основную сетку и начнет свое выступление в Париже, возможно, 24 или 25 мая.

Это будет объявлено после составления программы игровых дней французского чемпионата.

А пока казахстанка свое свободное от тренировок время посвящает себе, появляясь в различных фотосессиях.

Нынешний "Ролан Гаррос" может стать судьбоносным для нашей теннисистки, которая может забрать титул первой ракетки мира у Арины Соболенко.

Конечно, для реализации этого плана необходимо, чтобы совпали ряд пунктов и нюансов. На данный час Елену от Арины отделяют 1255 очков.

Рыбакина на кортах Парижа дважды останавливалась на стадии 1/4 финала (2021, 2024). А вот белорусская спортсменка дошла до финала данного турнира в прошлом сезоне, где уступила американке Кори Гауфф.

А через несколько часов на корты Парижа первым из казахстанцев вступит Тимофей Скатов.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
